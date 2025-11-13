HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuyruk ve motor neden koptu? Düşen uçakla ilgili çarpıcı iddia: Mutlaka pilotlar kurtarmaya çalıştı ama...

20 askerin şehit olduğu Türkiye'yi yasa boğan uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. "Uçak neden düştü? Kuyruk ve motor neden koptu?" sorusuna yanıt aranırken; gözler kara kutunun incelenmesi sonrası çıkacak rapora çevrildi. Pilotların kurtarmak için çabalamış olabileceğine dikkat çeken Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş "Muhtemelen motor gövdeden koptu, bu arada belki kuyruğa çarptı, bunun sonucunda kuyruk da koparak uçağın düşmesine neden oldu." dedi.

Kuyruk ve motor neden koptu? Düşen uçakla ilgili çarpıcı iddia: Mutlaka pilotlar kurtarmaya çalıştı ama...
Devrim Karadağ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan TSK'ya ait askeri C-130 kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş, 20 asker şehit olmuştu. Kuyruğu, kanatları ve gövdesi birbirinden ayrılan uçağın, neden düştüğü merak konusu olurken; kazayı aydınlatacak kara kuru kaza bölgesinde bulundu ve Türkiye'ye gönderildi.

UÇAĞIN KUYRUĞU NEDEN KOPTU?

Kazanın sebebinin kara kutunun incelenmesi sonrası ortaya çıkması beklenirken; yetkililer "Düşen uçağın kuyruğunun ve motorunun neden koptu?" sorusuna yanıt arıyor.

"BELKİ DE KUYRUĞA ÇARPTI"

Söz konusu kazayla ilgili Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Pilot Korgenaral Erdoğan Karakuş, "Dünkü resimler ve fotoğraflarda kuyrukla motorun ayrı düştüğünü görüyorduk. Uçak döne döne inerken kuyruk da düşüyor. Motor da ayrı düşmüş. Muhtemelen motor gövdeden koptu, bu arada belki kuyruğa çarptı, bunun sonucunda kuyruk da koparak uçağın düşmesine neden oldu. Bu tabii çok ani olduğu için arıza bildirimi yapabilecek durumda olduklarını zannetmiyorum. Zaten belki o motorun gövdeden ayrılması esnasında haberleşmeyi kesici ortam yaratmış olabilir" açıklamasını yaptı.

Kuyruk ve motor neden koptu? Düşen uçakla ilgili çarpıcı iddia: Mutlaka pilotlar kurtarmaya çalıştı ama... 1

"PİLOTLAR KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA..."

Karakuş, "Dikkat ederseniz burun kısmı döne döne düştü. Bu esnada mutlaka pilotlar kurtarmaya çalıştı ama onun döne döne hareket etmesine mani olacak durum yok çünkü kuyruk da kopmuş, motorun da ayrı düştüğünü göz önüne alırsak kumandaların hiç kalmadığı bir ortam içerisinde düşmek zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

Kuyruk ve motor neden koptu? Düşen uçakla ilgili çarpıcı iddia: Mutlaka pilotlar kurtarmaya çalıştı ama... 2

"BUGÜNE KADAR İKİ KEZ DÜŞTÜ"

Karakuş, "Çok sağlam bir uçaktan bahsediyoruz, bunun nedeni mutlaka ortaya çıkarılacak. Sonuca göre alınması gereken tedbirler alınacaktır. Bu modernizasyon özellikle elektronik sistemlerle ilgili yapılıyor, bu arada da gövde de elden geçiriliyor. Modernizasyon yapılan uçaklardan bir tanesidir mutlaka. C-130 uçaklarımızın hepsi modernizasyon. Şimdiye kadar da bakımdan kaynaklanan C-130 düşmesi söz konusu olmadı. Akhisar'da hava muhalefetinden düşüş var 1968 yıllarında olması lazım. Başka C-130 kazası yok" değerlendirmesini yaptı.

"UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ YER DAĞLIK BİR BÖLGE SAYILMAZ"

Karakuş ifadeleri kullandı:

Dağların çok üzerinden uçarak geliyor uçak, düşülen bölge de öyle dağlık bir bölge değil. Hava yolu rotaları ona göre çizilir, arazi ve hava şartlarının sorun yaratması söz konusu değil.

Kuyruk ve motor neden koptu? Düşen uçakla ilgili çarpıcı iddia: Mutlaka pilotlar kurtarmaya çalıştı ama... 3

"TEKNİK ARIZA DA OLABİLİR, KÜÇÜK BİR PATLAMA DA"

Teknik arıza da, içeride küçük bir patlama, yangın da olabilir. Dış etkenler de söz konusu olabilir. M-400'ler 43 tane alınsaydı, C-130'lar devre dışı bırakılabilirdi. Uçaklar çok pahalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düşen C-130'da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı... Düşen C-130'da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı...
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme! Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

57 YILDIR UÇUYORDU

Düşen uçak Kayseri Erkilet’teki 12. Hava Ana Üs Komutanlığı bünyesinde uçuyordu.

Gergedan sembollü 222. Filoya bağlı olan C130 Herkül, dün sabah Kayseri’den Azerbaycan’a gitmişti. Gence’de aldığı personeli Merzifon’a getiriyordu. 1968’de üretilen uçak, ilk olarak Suudi Arabistan’da görev yapmış 2010’da TSK envanterine katılmıştı.

Kuyruk ve motor neden koptu? Düşen uçakla ilgili çarpıcı iddia: Mutlaka pilotlar kurtarmaya çalıştı ama... 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB'den C-130 kararı! 12 Kasım itibarıyla tedbiren durdurulduMSB'den C-130 kararı! 12 Kasım itibarıyla tedbiren durduruldu
Dünyada sadece 50 kişide var! 'Altın kan'ın sırrı çözülüyor: Bir damlası bile servet değerinde!Dünyada sadece 50 kişide var! 'Altın kan'ın sırrı çözülüyor: Bir damlası bile servet değerinde!

Anahtar Kelimeler:
Gürcistan uçak tsk
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.