Kuyruk ve motor neden koptu? Düşen uçakla ilgili çarpıcı iddia: Mutlaka pilotlar kurtarmaya çalıştı ama...

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan TSK'ya ait askeri C-130 kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş, 20 asker şehit olmuştu. Kuyruğu, kanatları ve gövdesi birbirinden ayrılan uçağın, neden düştüğü merak konusu olurken; kazayı aydınlatacak kara kuru kaza bölgesinde bulundu ve Türkiye'ye gönderildi.

UÇAĞIN KUYRUĞU NEDEN KOPTU?

Kazanın sebebinin kara kutunun incelenmesi sonrası ortaya çıkması beklenirken; yetkililer "Düşen uçağın kuyruğunun ve motorunun neden koptu?" sorusuna yanıt arıyor.

"BELKİ DE KUYRUĞA ÇARPTI"

Söz konusu kazayla ilgili Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Pilot Korgenaral Erdoğan Karakuş, "Dünkü resimler ve fotoğraflarda kuyrukla motorun ayrı düştüğünü görüyorduk. Uçak döne döne inerken kuyruk da düşüyor. Motor da ayrı düşmüş. Muhtemelen motor gövdeden koptu, bu arada belki kuyruğa çarptı, bunun sonucunda kuyruk da koparak uçağın düşmesine neden oldu. Bu tabii çok ani olduğu için arıza bildirimi yapabilecek durumda olduklarını zannetmiyorum. Zaten belki o motorun gövdeden ayrılması esnasında haberleşmeyi kesici ortam yaratmış olabilir" açıklamasını yaptı.

"PİLOTLAR KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA..."

Karakuş, "Dikkat ederseniz burun kısmı döne döne düştü. Bu esnada mutlaka pilotlar kurtarmaya çalıştı ama onun döne döne hareket etmesine mani olacak durum yok çünkü kuyruk da kopmuş, motorun da ayrı düştüğünü göz önüne alırsak kumandaların hiç kalmadığı bir ortam içerisinde düşmek zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

"BUGÜNE KADAR İKİ KEZ DÜŞTÜ"

Karakuş, "Çok sağlam bir uçaktan bahsediyoruz, bunun nedeni mutlaka ortaya çıkarılacak. Sonuca göre alınması gereken tedbirler alınacaktır. Bu modernizasyon özellikle elektronik sistemlerle ilgili yapılıyor, bu arada da gövde de elden geçiriliyor. Modernizasyon yapılan uçaklardan bir tanesidir mutlaka. C-130 uçaklarımızın hepsi modernizasyon. Şimdiye kadar da bakımdan kaynaklanan C-130 düşmesi söz konusu olmadı. Akhisar'da hava muhalefetinden düşüş var 1968 yıllarında olması lazım. Başka C-130 kazası yok" değerlendirmesini yaptı.

"UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ YER DAĞLIK BİR BÖLGE SAYILMAZ"

Karakuş ifadeleri kullandı:

Dağların çok üzerinden uçarak geliyor uçak, düşülen bölge de öyle dağlık bir bölge değil. Hava yolu rotaları ona göre çizilir, arazi ve hava şartlarının sorun yaratması söz konusu değil.

"TEKNİK ARIZA DA OLABİLİR, KÜÇÜK BİR PATLAMA DA"

Teknik arıza da, içeride küçük bir patlama, yangın da olabilir. Dış etkenler de söz konusu olabilir. M-400'ler 43 tane alınsaydı, C-130'lar devre dışı bırakılabilirdi. Uçaklar çok pahalı.

57 YILDIR UÇUYORDU

Düşen uçak Kayseri Erkilet’teki 12. Hava Ana Üs Komutanlığı bünyesinde uçuyordu.

Gergedan sembollü 222. Filoya bağlı olan C130 Herkül, dün sabah Kayseri’den Azerbaycan’a gitmişti. Gence’de aldığı personeli Merzifon’a getiriyordu. 1968’de üretilen uçak, ilk olarak Suudi Arabistan’da görev yapmış 2010’da TSK envanterine katılmıştı.