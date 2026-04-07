Kuzey Kore’den sürpriz ABD hamlesi! İran’a destek verdiler mi?

Kuzey Kore’nin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte Tahran’a herhangi bir askeri destek vermediği öne sürüldü. Güney Kore kaynaklarına dayandırılan iddialarda, Pyongyang yönetiminin ABD yönetimiyle diplomatik temas için zemin hazırlamaya çalıştığı ifade edildi.

İran savaşında beklenen desteği vermediği iddia edilen Kuzey Kore’nin, ABD ile diplomasi arayışında olduğu öne sürüldü. Yonhap ajansının Güney Koreli siyasetçiler ve istihbarat servisine dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta İran'a silah veya malzeme göndermedi.

Haberde, istihbarat servisinin paylaştığı "Kuzey Kore, İran’a silah veya malzeme göndermedi" bilgisi aktarıldı.

"Kuzey Kore'nin, İran dini lideri Ali Hamaney öldürüldüğünde taziye mesajı göndermediği ve yeni lider sonrası da tebrik mesajı iletmediği" aktarılan haberde, "Kuzey Kore’nin, ABD ile diplomasi için alan yaratmaya yönelik hazırlıklar yapıyor gibi göründüğü" tahminine yer verildi.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, 13 Mart'ta bir araya geldiği ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un diyalog kurmak isteyip istemediğini merak ettiğini ve muhtemel görüşmeye dair "iyi bir şey" yorumunda bulunduğunu belirtmişti.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de, üçüncüsü Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arası sınır köyü Panmunjom'da 3 kez görüşmüştü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran Kuzey Kore savaş abd
