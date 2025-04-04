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Mahir Polat’ın son durumunu avukatı açıkladı: ‘Beyni, böbrekleri ve kalbi zarar görüyor’

04.04.2025 07:35
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İBB’ye düzenlenen yolsuzluk operasyonu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklanan Mahir Polat’ın sağlık durumu ile ilgili son bilgileri avukatı Erkam Erdem paylaştı. Erdem açıklamasında Polat’ın tansiyonunun ölümcül düzeyde yükseldiğini belirterek “Beyni, böbrekleri ve kalbi zarar görüyor; daimi kalp krizi ve beyin kanaması riski var, tek beklentisi tahliye” ifadelerini kullandı.

Mahir Polat’ın son durumunu avukatı açıkladı: ‘Beyni, böbrekleri ve kalbi zarar görüyor’

Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo edilen ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen tutuklu İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı, sağlık durumunda riskin devam ettiğini duyurdu. Polat'ın tansiyonun ölümcül düzeyde yükseldiğini, hipertansiyon nedeniyle de kalp, beyin ve böbrekler açısından riski altında olduğunu bildiren avukat Erkam Erdem, "Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi" dedi.

Cezaevi ve hastane sevki arasında geçen yolun en az 1 saat sürmesi, kelepçeli ve kapalı kasa araç nedeniyle hastaneye sevkin zorluk oluşturduğunu da bildiren avukat Erdem, "Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde tansiyonu yükselmiş ancak cezaevinden hastane sevkindeki zorluklar nedeniyle dayanılmaz olmadıkça sevk istemeyeceğini söyledi" açıklaması yaptı. Erdem, Mahir Polat'ın sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olmadan tahliye edilmesi olduğunu belirtti.

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"4 KEZ ANJİYO OLDU VE 6 STENTİ BULUNUYOR"

İBBs soruşturmasından Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Erdem, "Mahir beyin birçok rahatsızlığı bulunmakla birlikte cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı var; hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar. Bu tıkanıklıklar nedeniyle 4 kez anjiyo oldu ve 6 stenti bulunuyor. 2 damarı da takip ediliyor" bilgisini verdi.

Hipertansiyonun kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden olduğu bilgisi aldıklarını söyleyen Erdem, "Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor" dedi.

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SAĞLIK DURUMUNDAN SON BİLGİLER

Polat'ı ziyaret eden Erdem, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün gece müvekkilim Mahir Polat’ı ziyarete gittim. Kendisiyle ilgili güncel durumu hakkında bilgi vermek isterim:

Öncelikle tutuklandığı ilk günden başlayarak ve hastane süreçlerinde toplumun her kesiminden insanın kendisine verdiği destek dolayısıyla onur duyduğunu, bu durumun kendisine büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Bildiğiniz üzere Mahir beyin sağlık sorunlarına ilişkin raporları ifade ve sorgu aşamasında sunmuş ve -tutuklamanın şartlarının oluşmadığını belirtmekle birlikte- tatbiki gündeme gelecekse sağlık durumu nedeniyle adli kontrol uygulanmasını talep etmiştik ancak reddedilmişti.

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Mahir beyin birçok rahatsızlığı bulunmakla birlikte cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı var; hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar. Bu tıkanıklıklar nedeniyle 4 kez anjiyo oldu ve 6 stenti bulunuyor. 2 damarı da takip ediliyor.

[Doktorlardan aldığım bilgiye göre] Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden oluyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor.

Geçtiğimiz haftaiçinde Mahir bey ilki 18/12 ikincisi 24/11 (ölümcül düzeyde) iki kez yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde bulunan hastanenin yetersiz kalması sebebiyle yakın hastanelere sevk edildi. İkinci kez götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy hastanesinde bu kez anjiyo yapıldı.

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Mahir beyin tansiyonu ancak damar yolundan nitrat verilerek düşürüldü. Anjiyo yapıldı, anjiyoda mevcut tıkalı damarlar ve stentler kontrol edildi. Anjiyoda cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki tespit var: yavaş akım ve kılcal damarlarda plaklanma.

Anjiyo sonrası yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduktan sonra kullandığı ilaçlara ek başka ilaçlar da verilerek taburcu edildi.

Mahir bey şu an cezaevinde kendisine verilen bu ek ilaçları kullanmaya devam ediyor ancak hipertansiyon devam ediyor. Her gün sabah ve akşam tansiyon ölçümleri yapılıyor. Dün yüksek tansiyonu düşürmek için yine dilaltı hapı alıp dinlenmek zorunda kaldı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde tansiyonu yükselmiş ancak cezaevinden hastane sevkindeki zorluklar nedeniyle (yolun en az 1 saat olması, kelepçeli ve kapalı kasa araçla sevk) dayanılmaz olmadıkça sevk istemeyeceğini söyledi.

Şu an tek beklentisi pazartesi günü tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek rapor alıp sağlık durumunun cezaevi için uygun olmadığının tespit edilmesi.

Özetle; Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi.

Umudumuz ve beklentimiz bu sürecin Mahir beyin sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olmadan tamamlanması, geçen hafta yaptığımız ve Savcılıkça kabul gören tam teşekküllü hastaneye sevk talebimizin bir an önce karşılanarak Mahir beyin tahliye edilmesi."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mahir Polat ibb sağlık durumu
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