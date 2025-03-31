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Mahir Polat taburcu edildi, cezaevine yeniden gönderildi

31.03.2025 13:26
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Tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat taburcu edildi.

Mahir Polat taburcu edildi, cezaevine yeniden gönderildi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kaldığı Marmara Cezaevi’nde rahatsızlanarak Küçükçekmece’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANJİYO OLMUŞTU

Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle müşahede altında tutulan Mahir Polat dün anjiyo oldu.

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MAHİR POLAT TABURCU EDİLDİ

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın öğlen saatlerinde taburcu edildiğini ve cezaevine gönderildiğini sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Mahir Polat ibb ekrem imamoğlu operasyonu
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