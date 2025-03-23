HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş'ı hedef aldılar! İmamoğlu'na destek mitingindeki konuşması gündem oldu: ABB Başkanı için suç duyurusu

Mansur Yavaş'ı hedef aldılar! İmamoğlu'na destek mitingindeki konuşması gündem oldu: ABB Başkanı için suç duyurusu

23.03.2025 09:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de düzenlenen destek mitinginde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın çıkışı gündem oldu. Van Barosu, Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Eski HDP Milletvekili Ferhat Encu, Yavaş'a "Alçak faşist" diyerek ağır sözlerle tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'ı hedef aldılar! İmamoğlu'na destek mitingindeki konuşması gündem oldu: ABB Başkanı için suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu çarşamba günü gözaltına alındığından beri Saraçhane'de destek mitingleri sürüyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş da destek için Saraçhane'ye gelip konuşmalar yaptı. Yavaş'ın son konuşmasındaki 'paçavra' çıkışı gündem oldu.

YAVAŞ'TAN SES GETİREN ÇIKIŞ

Yavaş konuşmasında "Dün Doğu’da bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AA-20250322-37423562-37423561-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_IBB_BINASI_ONUNDE_TOPLANANLARA_HITAP_ETTI

VAN BAROSU HAREKETE GEÇTİ

Van Barosu, Yavaş'ın bu konuşması üzerine suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Baronun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ilinde toplanma ve gösteri hakları hukuka aykırı şekilde kısıtlanan kitleye yönelik olarak, Şırnak ilinde Newroz Bayramı’nın barışçıl şekilde kutlanmasını ve emniyet güçleri tarafından çocuklara pamuk şeker verilmesini adeta bir suç işlenmişçesine ifade eden Mansur Yavaş’ın bu açıklamaları hakkında, baromuz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu vesileyle, Mansur Yavaş’ın anayasal hakların kullanılmasını değil, engellenmesini gündemine almasını; Kürt halkına yönelik saygısız ve kışkırtıcı tutumunu kınadığımızı belirtir, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ESKİ HDP MİLLETVEKİLİNDEN YAVAŞ'A ÇOK SERT SÖZLER

Yavaş'a sert tepkiler de geldi. 26. Dönem Şırnak HDP Milletvekili Ferhat Encu, Yavaş'ı hedef aldığı açıklamasında "Paçavra senin yedi sülalendir. İnandığın, temsil ettiğin tüm değerlerdir alçak faşist. Seni ballandıra banlandıra kitlenin önüne çıkaranlar bilsinler ki bu Kürt düşmanı Mansur’un olduğu yerde Kürtler olmayacaktır. Siz M. Akşener’den ders almadınız! Şimdi alın Mansur’unuzu, İnce’nizi ve Tanju’nuzu da meydanlarda direnin" dedi.

DEM PARTİLİ SIRRI SAKIK'TAN TEK KELİMELİK PAYLAŞIM

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise Yavaş'ın konuşma videosunu paylaşarak "Paçavra!" notunu düştü.

İlginizi Çekebilir

SON DAKİKA: İmamoğlu hakim karşısına çıktı, sorgusu tamamlandı!

SON DAKİKA: İmamoğlu hakim karşısına çıktı, sorgusu tamamlandı!

 Özel meydan okudu: “Eğer mevcut kötülük devam ederse..."

Özel meydan okudu: “Eğer mevcut kötülük devam ederse..."

 Ekrem İmamoğlu kararı öncesi herkes bu görüntüyü konuşuyor!

Ekrem İmamoğlu kararı öncesi herkes bu görüntüyü konuşuyor!

Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisini yaklaşık 400 sanatçı imzaladı!

Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisini yaklaşık 400 sanatçı imzaladı!

 CHP bugün cumhurbaşkanı adayı için 81 ilde ön seçime gidiyor!

CHP bugün cumhurbaşkanı adayı için 81 ilde ön seçime gidiyor!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Karar beklenirken İmamoğlu son mesajını paylaştı! Özel bu sözlerle duyurdu: Destek olmaya gittik, destek gördük çıktıkKarar beklenirken İmamoğlu son mesajını paylaştı! Özel bu sözlerle duyurdu: Destek olmaya gittik, destek gördük çıktık
CHP bugün cumhurbaşkanı adayı için 81 ilde ön seçime gidiyor!CHP bugün cumhurbaşkanı adayı için 81 ilde ön seçime gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum!

Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum!

SON DAKİKA: İmamoğlu hakim karşısına çıktı, sorgusu tamamlandı!

SON DAKİKA: İmamoğlu hakim karşısına çıktı, sorgusu tamamlandı!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

VİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerlediler

VİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerlediler

Saraçhane'de polise asitli saldırı!

Saraçhane'de polise asitli saldırı!

Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı sonrası Şevket Çoruh'tan yanıt geldi!

Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı sonrası Şevket Çoruh'tan yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.