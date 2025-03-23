Mansur Yavaş'ı hedef aldılar! İmamoğlu'na destek mitingindeki konuşması gündem oldu: ABB Başkanı için suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu çarşamba günü gözaltına alındığından beri Saraçhane'de destek mitingleri sürüyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş da destek için Saraçhane'ye gelip konuşmalar yaptı. Yavaş'ın son konuşmasındaki 'paçavra' çıkışı gündem oldu.

YAVAŞ'TAN SES GETİREN ÇIKIŞ

Yavaş konuşmasında "Dün Doğu’da bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

VAN BAROSU HAREKETE GEÇTİ

Van Barosu, Yavaş'ın bu konuşması üzerine suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Baronun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ilinde toplanma ve gösteri hakları hukuka aykırı şekilde kısıtlanan kitleye yönelik olarak, Şırnak ilinde Newroz Bayramı’nın barışçıl şekilde kutlanmasını ve emniyet güçleri tarafından çocuklara pamuk şeker verilmesini adeta bir suç işlenmişçesine ifade eden Mansur Yavaş’ın bu açıklamaları hakkında, baromuz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu vesileyle, Mansur Yavaş’ın anayasal hakların kullanılmasını değil, engellenmesini gündemine almasını; Kürt halkına yönelik saygısız ve kışkırtıcı tutumunu kınadığımızı belirtir, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ESKİ HDP MİLLETVEKİLİNDEN YAVAŞ'A ÇOK SERT SÖZLER

Yavaş'a sert tepkiler de geldi. 26. Dönem Şırnak HDP Milletvekili Ferhat Encu, Yavaş'ı hedef aldığı açıklamasında "Paçavra senin yedi sülalendir. İnandığın, temsil ettiğin tüm değerlerdir alçak faşist. Seni ballandıra banlandıra kitlenin önüne çıkaranlar bilsinler ki bu Kürt düşmanı Mansur’un olduğu yerde Kürtler olmayacaktır. Siz M. Akşener’den ders almadınız! Şimdi alın Mansur’unuzu, İnce’nizi ve Tanju’nuzu da meydanlarda direnin" dedi.

DEM PARTİLİ SIRRI SAKIK'TAN TEK KELİMELİK PAYLAŞIM

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise Yavaş'ın konuşma videosunu paylaşarak "Paçavra!" notunu düştü.