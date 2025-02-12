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Mansur Yavaş için olay iddia! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: "Erdoğan'ı destekler, Türkiye'nin istikbalini İmamoğlu'na vermez"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.02.2025 10:19
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında olabilecek bir seçim senaryosunda, ön seçime katılmama kararı alan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceğini iddia etti. Saral, "Mansur Beyin Cumhurbaşkanımızdan yana tavır alacağına ve bunu deklare edeceğine inanıyorum. Türkiye'nin istikbalini de Ekrem İmamoğlu'na vermez" iddiasında bulundu.

Mansur Yavaş için olay iddia! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: "Erdoğan'ı destekler, Türkiye'nin istikbalini İmamoğlu'na vermez"

CHP'de ön seçim maratonu başlıyor. CHP lideri Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart'ta sandık başına gideceklerini duyururken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime katılmama kararı almıştı. Yavaş'ın bu kararı sonrası "CHP'den ayrılacak mı? Başka partiden ya da bağımsız olarak cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" soruları kulisleri hareketlendirirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Elips Tv'de katıldığı programda Saral, önümüzdeki dönemde Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir duruş sergileyeceğini ve bunu kamuoyuna açıklayacağını ileri sürdü.

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"DEVLETE KARŞI DENSİZLİĞİ OLMAMIŞTIR"

Mansur Yavaş'ın belediyeciliğini beğenmediğini belirten Saral, "Ancak hududu da sınırı da aşmamıştır. Devletine, hukuka, yargıya saygıda bir densizliği olmamıştır" diye konuştu.

"YAVAŞ, ERDOĞAN'DAN YANA TAVIR ALIR"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasının beklendiğini söyleyen Saral; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında olabilecek bir seçim senaryosunda, Yavaş'ın Erdoğan'dan yana bir tavır alacağını iddia etti.

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"TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİNİ İMAMOĞLU'NA VERMEZ"

"Mansur Beyin Cumhurbaşkanımızdan yana tavır alacağına ve bunu deklare edeceğine inanıyorum" diyen Saral, "Belki de etmez bu benim inancım, düşüncem... Çünkü Mansur Yavaş, Ekrem gibi kendi nefsini düşünmüyor. Kendi nefsini herkes düşünür de şu manada Türkiye'nin istikbali onun için daha önemlidir. Türkiye'nin istikbalini de Ekrem İmamoğlu'na verecek bir karakter olmadığına inanıyorum" diye konuştu.

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ÖZEL VE YAVAŞ'TAN 'BİRLİK' MESAJLARI GELMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında üçlü görüşmeye dair fotoğrafı paylaşarak 'Tam mutabakat ve birlik mesajı' verimiş, hemen arkasından da ABB Başkanı Mansur Yavaş da bir mesaj paylaşarak "Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" ifadelerini kullanmıştı.

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"ADAYLIKTAN VAZGEÇMEDİ" İDDİASI

Kulislerde ise Mansur Yavaş, birlik ve beraberlik görüntüsüne zarar vermemek için CHP'den ayrılmayacağı fakat adaylık iddiasından da vazgeçmediği konuşuluyor.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Oktay Saral Recep Tayyip Erdoğan
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