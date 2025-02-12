Üçlü zirvede Mansur Yavaş o cümleyi kullandı mı? Kulisler hareketlendi, İmamoğlu'ndan açıklama geldi

CHP'de bir kez daha 'aday kim olacak' tartışması yaşanıyor. Tüm gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Mart'ta ön seçim yapılacağını ve bu seçimden çıkacak olan adayın partinin 'Cumhurbaşkanı adayı' olacağını duyurdu. Ancak ABB Başkanı Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağını ilan etti.

3'LÜ ZİRVEDE NELER KONUŞULDU?

Hareketli gündemin ardından CHP'nin 3 önemli ismi geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Yavaş o toplantıda ön seçime saygılı olduğunu ancak katılmayacağını beyan etti. Toplantıda yaşananları Halk TV'den İsmail Saymaz'a aktaran Ekrem İmamoğlu, 'Mansur Yavaş, 'Her halükarda adayım' gibi bir cümle sarf etti mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"ALTINI ÇİZEYİM"

Mansur Yavaş'ın tavrını soran İsmail Saymaz, İmamoğlu'ndan şu yanıtı aldı; "Önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu. Çok olumlu, çok verimli bir gün yaşadık hep beraber. Hem önseçime dair kaygılarını hem de erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğinin altını çizeyim tekrar.

O CÜMLEYİ KULLANDI MI?

Saymaz ardından Yavaş'ı kastederek, "'Her halükarda adayım' gibi bir cümle sarf etti mi?" dedi. İmamoğlu bu soruya, "Hayır, hiç öyle bir şey telaffuz edilmedi." yanıtını verdi. 'CHP'den tek bir aday göreceğiz değil mi?' diyen Saymaz'a İmamoğlu'nun yanıtı ise, "Tabii tabii. Her koşulda CHP’nin adayı kimliği nettir." oldu.