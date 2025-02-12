HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Üçlü zirvede Mansur Yavaş o cümleyi kullandı mı? Kulisler hareketlendi, İmamoğlu'ndan açıklama geldi

Üçlü zirvede Mansur Yavaş o cümleyi kullandı mı? Kulisler hareketlendi, İmamoğlu'ndan açıklama geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2025 07:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde gözler CHP'nin üzerinde. Önce ön seçim kararı alındı ardından Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya gelerek adaylık değerlendirmesinde bulundu. Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağını ilan ettikten sonra 'aday olacak' yorumları yapılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Mansur Yavaş 'her halükarda adayım' dedi mi?" sorusu yöneltildi. İşte yanıtı...

Üçlü zirvede Mansur Yavaş o cümleyi kullandı mı? Kulisler hareketlendi, İmamoğlu'ndan açıklama geldi

CHP'de bir kez daha 'aday kim olacak' tartışması yaşanıyor. Tüm gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Mart'ta ön seçim yapılacağını ve bu seçimden çıkacak olan adayın partinin 'Cumhurbaşkanı adayı' olacağını duyurdu. Ancak ABB Başkanı Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağını ilan etti.

A1

3'LÜ ZİRVEDE NELER KONUŞULDU?

Hareketli gündemin ardından CHP'nin 3 önemli ismi geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Yavaş o toplantıda ön seçime saygılı olduğunu ancak katılmayacağını beyan etti. Toplantıda yaşananları Halk TV'den İsmail Saymaz'a aktaran Ekrem İmamoğlu, 'Mansur Yavaş, 'Her halükarda adayım' gibi bir cümle sarf etti mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ekran görüntüsü 2025-02-12 075124

"ALTINI ÇİZEYİM"

Mansur Yavaş'ın tavrını soran İsmail Saymaz, İmamoğlu'ndan şu yanıtı aldı; "Önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu. Çok olumlu, çok verimli bir gün yaşadık hep beraber. Hem önseçime dair kaygılarını hem de erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğinin altını çizeyim tekrar.

O CÜMLEYİ KULLANDI MI?

Saymaz ardından Yavaş'ı kastederek, "'Her halükarda adayım' gibi bir cümle sarf etti mi?" dedi. İmamoğlu bu soruya, "Hayır, hiç öyle bir şey telaffuz edilmedi." yanıtını verdi. 'CHP'den tek bir aday göreceğiz değil mi?' diyen Saymaz'a İmamoğlu'nun yanıtı ise, "Tabii tabii. Her koşulda CHP’nin adayı kimliği nettir." oldu.

CHP'de sıcak saatler! Gündem yaratacak Mansur Yavaş kulisi: 'Vazgeçmeyecek!' CHP'de sıcak saatler! Gündem yaratacak Mansur Yavaş kulisi: 'Vazgeçmeyecek!'
Mansur Yavaş'ın çok konuşulacak sözlerini ilk kez duyurdu! Mansur Yavaş'ın çok konuşulacak sözlerini ilk kez duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Artık maçlarda hakem olmayacak' VAR sisteminde tarihi değişiklik! Yeni kurallar geliyor...

'Artık maçlarda hakem olmayacak' VAR sisteminde tarihi değişiklik! Yeni kurallar geliyor...

Erdoğan'la fotoğrafına 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını ekledi, gündem oldu

Erdoğan'la fotoğrafına 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını ekledi, gündem oldu

Survivor'da bir hırsızlık şoku daha! Villadan çalıp adaya sakladı... Cezası bakın ne

Survivor'da bir hırsızlık şoku daha! Villadan çalıp adaya sakladı... Cezası bakın ne

Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi

Cani baba kızını öldürdükten sonra bunu yapmış: "Anne beni niye öldürdün"

Cani baba kızını öldürdükten sonra bunu yapmış: "Anne beni niye öldürdün"

İstanbul'da iğrenç olay! Evinden lise öğrencilerini taciz etti, çırılçıplak soyundu

İstanbul'da iğrenç olay! Evinden lise öğrencilerini taciz etti, çırılçıplak soyundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.