HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması! "Bugün artık zorunluluktur" deyip çağrı yaptı

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması! "Bugün artık zorunluluktur" deyip çağrı yaptı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.03.2025 21:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için bu sefer Ankara'da konuştu. "Bugün tüm muhalif çevrelerin yan yana gelmesi bir zorunluluktur" diyen Yavaş, "Eğer siz rakip olacağına inandığınız Ekrem başkanın ayağına çelme takarsanız, yapılan en erken seçimde bu hukuksuzluklar sandığa yansıyacak" dedi.

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması! "Bugün artık zorunluluktur" deyip çağrı yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek gösterilerinin 3'üncü gününde Ankara Güvenpark'ta bulunan CHP İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bugün tüm muhalif çevrelerin yan yana gelmesi bir zorunluluktur" dedi.

thumbs_b_c_afd6cfa72320bb9d8474f9121b49be07

Yavaş'ın konuşmasından satır başları:

"AÇIK BİR TEHDİTTİR"

"Sevgili Ankaralılar, Nevruz asırlardır bu topraklarda direnişi ve baharın gelişini simgeler. Bizim için birliğin ve özgürlüğün adıdır. Bu bayramı kutlarken yüreğimizde burukluk var. Çünkü halkın oyları ile seçilen belediye başkanları gözaltına alınıyor. Ekrem başkanımız günlerdir gözaltında tutuluyor. Bu demokrasimize ve hukuk devletine yapılmış açık bir tehdittir. Oysa nevruz tutsaklara karşı direnişin simgesidir. Bugün de korkunun, adaletsizliğin duvarları hep birlikte aşacağız. Kardeşlik, özgürlük ve demokrasi yeniden yükselecek. Hiç kuşkumuz yok.

"BU KÖTÜ TABLONUN HESABINI SORMAYALIM İSTİYOIRLAR"

Bir günde yapılan hukuksuzluk, iktidarın iki yıldır yaptığı her şeyi çöpe attı. İşte üniversite öğrencileri buna isyan etmek için sokakta. İşsiz gezen üç gençten bir tanesi üniversite mezunu. Kendi geleceklerine karşı verilen yanlış politikalara itiraz etmek için buradalar. Döviz arttı, Merkez Bankası dövizi kontrol altında tutmak için çalıştı. Evine ekmek götürmek isteyen gençleri konuşmamız istenmiyor. Bu kötü tablonun hesabını sormayalım istiyorlar. Onlara rahat ve huzurlu bir ülke sağlayamıyorsak hesap vermeliyiz. Bu ülkenin patronu sizsiniz. Olmuyorsa da hesabını sormak sizin hakkınızdır. Oyunuzu değiştirebileceğinizi göstereceksiniz. Seçtiğiniz kişilere sahip çıkmanıza kimse engel olamaz.

thumbs_b_c_fa127e0094a767177dd1beeeda86eb4c

"YAN YANA GELİNMESİ ZORUNLULUKTUR"

Bugün tüm muhalif çevrelerin yan yana gelmesi bir zorunluluktur. Muhalif deyip ayırmaya gerek yok. Umudumuzu kaybetmiyoruz, buradayız, dimdik ayaktayız.

Eğer siz rakip olacağına inandığınız Ekrem başkanın ayağına çelme takarsanız, yapılan en erken seçimde bu hukuksuzluklar sandığa yansıyacak."

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu, gözaltından mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecektir'

Ekrem İmamoğlu, gözaltından mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecektir'

 CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'sokak' resti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'sokak' resti

 Bahçeli uyardı, Özgür Özel tavsiye verdi! Jet yanıt geldi

Bahçeli uyardı, Özgür Özel tavsiye verdi! Jet yanıt geldi

 İBB soruşturmasında gündem olacak ‘68 milyar TL’ detayı!

İBB soruşturmasında gündem olacak ‘68 milyar TL’ detayı!
21 Mart 2025
21 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Ekrem İmamoğlu, gözaltından mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecektir'Ekrem İmamoğlu, gözaltından mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecektir'
Milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi trafik kazası yaptı! 1 ölü, 1 yaralıMilli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi trafik kazası yaptı! 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken detay!

Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken detay!

Bahçeli uyardı, Özgür Özel tavsiye verdi! Jet yanıt geldi

Bahçeli uyardı, Özgür Özel tavsiye verdi! Jet yanıt geldi

'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündemde

'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündemde

Fenerbahçe'nin o yıldızı için devler yarışa girdi!

Fenerbahçe'nin o yıldızı için devler yarışa girdi!

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı, hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı, hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.