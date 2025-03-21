Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması! "Bugün artık zorunluluktur" deyip çağrı yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek gösterilerinin 3'üncü gününde Ankara Güvenpark'ta bulunan CHP İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bugün tüm muhalif çevrelerin yan yana gelmesi bir zorunluluktur" dedi.

Yavaş'ın konuşmasından satır başları:

"AÇIK BİR TEHDİTTİR"

"Sevgili Ankaralılar, Nevruz asırlardır bu topraklarda direnişi ve baharın gelişini simgeler. Bizim için birliğin ve özgürlüğün adıdır. Bu bayramı kutlarken yüreğimizde burukluk var. Çünkü halkın oyları ile seçilen belediye başkanları gözaltına alınıyor. Ekrem başkanımız günlerdir gözaltında tutuluyor. Bu demokrasimize ve hukuk devletine yapılmış açık bir tehdittir. Oysa nevruz tutsaklara karşı direnişin simgesidir. Bugün de korkunun, adaletsizliğin duvarları hep birlikte aşacağız. Kardeşlik, özgürlük ve demokrasi yeniden yükselecek. Hiç kuşkumuz yok.

"BU KÖTÜ TABLONUN HESABINI SORMAYALIM İSTİYOIRLAR"

Bir günde yapılan hukuksuzluk, iktidarın iki yıldır yaptığı her şeyi çöpe attı. İşte üniversite öğrencileri buna isyan etmek için sokakta. İşsiz gezen üç gençten bir tanesi üniversite mezunu. Kendi geleceklerine karşı verilen yanlış politikalara itiraz etmek için buradalar. Döviz arttı, Merkez Bankası dövizi kontrol altında tutmak için çalıştı. Evine ekmek götürmek isteyen gençleri konuşmamız istenmiyor. Bu kötü tablonun hesabını sormayalım istiyorlar. Onlara rahat ve huzurlu bir ülke sağlayamıyorsak hesap vermeliyiz. Bu ülkenin patronu sizsiniz. Olmuyorsa da hesabını sormak sizin hakkınızdır. Oyunuzu değiştirebileceğinizi göstereceksiniz. Seçtiğiniz kişilere sahip çıkmanıza kimse engel olamaz.

"YAN YANA GELİNMESİ ZORUNLULUKTUR"

Bugün tüm muhalif çevrelerin yan yana gelmesi bir zorunluluktur. Muhalif deyip ayırmaya gerek yok. Umudumuzu kaybetmiyoruz, buradayız, dimdik ayaktayız.

Eğer siz rakip olacağına inandığınız Ekrem başkanın ayağına çelme takarsanız, yapılan en erken seçimde bu hukuksuzluklar sandığa yansıyacak."