Mardin'deki öğretmen katili yakalandı, cinayetin akılalmaz nedeni ortaya çıktı: 'İntikam' iddiası!

Öğretmen katili İ.E. çok geçmeden yakalandı. Kızıltepe ilçesinde Abdurrahim Yılmaz'ı (40) okul çıkışı silahla öldüren İ.E.'nin 2 yıl önceki bir silahlı kavgada yaşamını yitiren yakınlarının öcünü almak için Yılmaz'ı öldürdüğü öne sürüldü.

OKUL ÇIKIŞI MOTOSİKLETİNE BİNERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine bindiği sırada, silahlı saldırıya uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

'İNTİKAM' İDDİASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.E., Nusaybin ilçesinde yakalandı. Şüphelinin, saldırıyı 25 Mart 2022'de Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş'ın intikamını almak için gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır