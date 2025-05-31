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Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı! "Çok pişmanım, çocukları fark etmedim"

Maltepe'de, iki çocuğuyla Marmaray'a binen 46 yaşındaki Deniz Eroğlu, kapı önünde bekleyen kadına tepki gösterdi. Diğer yolcuların da dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 50 yaşındaki Ekrem D., iki çocuğunun gözü önünde Eroğlu'na yumruk atarak burnunu kırdı. Şüpheli Ekrem D. tutuklandı.

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı! "Çok pişmanım, çocukları fark etmedim"

İstanbul Maltepe'de Marmaray'da yaşanan yumruklu kavga Türkiye'nin gündemine oturdu. Marmaray'a iki çocuğuyla birlikte binen Deniz Eroğlu ile kapı önünde durarak Marmaray'a binen vatandaşlara engel olan bir kadın yolcu arasında tartışma çıktı.

Çıkan arbedede konuya sonradan dahil olan kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı. Çocukların korku yaşadığı olayın ardından Marmaray'dan inen taraflar durakta yürürken tekrar kavga etti.

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Duraktakiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi. Yaşanan olayda korkan çocukları duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalışırken o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Marmaray’da 2 çocuğunun gözü önünde Deniz Eroğlu’na yumruk atarak burnunu kıran Ekrem D., Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Ekol Tv'de yer alan paylaşımda Ekrem D. "Çok pişmanım, çocukları fark etmedim" dedi.

‘BİR ANLIK HEYECANLA YAŞANDI, BİR KERE VURDUM’

Şüpheli E.D. savcılık ifadesinde, "Ben Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı. Ben ilk başta olaya karışmadım ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığı ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm. Bunun üzerine müştekiye dönerek yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı, hoş mu oldu şeklinde sitemde bulundum. Müşteki o bunu hak ediyor, az bile yaptım şeklinde yanıt verdi. Bana sen kimsin sen karışma, istediğimi söylerim, istediğimi yaparım dedi. Her kapıda insanların durduğunu, kızın hatalı olmadığını anlatmaya çalıştım. Aramızda sözlü bir münakaşa başladı. İstasyona geldik. Tam o sırada mavi gömlekli treninin içerisinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı. Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum. Bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı. Ben şahsa bir kere vurdum" dedi

‘ATMOSFERDEN ETKİLENEREK VURDUĞUMU DAHİ HATIRLAMIYORUM'

Şüpheli hakimlik sorgusunda ise, "Ben çok üzgünüm, çok pişmanım. Bende akciğer yetmezliği bulunmaktadır. Atmosferden etkilenerek vurduğumu dahi hatırlamıyorum. Benden sonra diğer şahıs kavgaya devam etmiştir. Benim sabıkam bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli E.D. hakimlik ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(DHA)

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Marmaray
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