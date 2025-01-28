Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
28.01.2025 11:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan süper kahramanlar, her yaştan hayranı kendine çekmeyi başarıyor. Onların dünyasını yakından keşfetmek ve kendi maceranızı yaratmak artık çok daha keyifli! LEGO Marvel yaratıcı yapım setiyle hem koleksiyonunuza özel bir parça ekleyebilir hem de yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Üstelik şu anda indirim fırsatıyla satışta! İşte detaylar...

Çocukların yaratıcılığını destekleyen LEGO setler, yetişkinlerin ise koleksiyonlarına ekleyebilecekleri ürünler olarak dikkat çekiyor. Peki, süper kahramanların büyülü dünyasını evinize taşımaya ne dersiniz? Marvel hayranlarının heyecanla takip ettiği Avengers ekibi, LEGO’nun yaratıcı ve interaktif tasarımlarıyla buluşarak eğlenceyi zirveye taşıyor. Favori Marvel kahramanlarını içeren LEGO Marvel Yaratıcı Yapım Seti, şimdi 674 TL indirimle sizi bekliyor. Ürün ile ilgili detayları keşfetmek ve süper kahraman dünyasının bir parçası olmak için hemen göz atın!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm LEGO ürünleri burada.

LEGO Marvel: MARVEL Logosu ve Minifigürleri 76313 - Süper Kahraman Sevenler için Avengers Karakterleri İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti, Doğum Günü Hediyesi (931 Parça)

LEGO Marvel Avengers seti

12 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan LEGO Marvel Yaratıcı Yapım Seti, MARVEL evreninin büyüsünü odanıza taşıyor. 931 parçalık set, ünlü MARVEL logosunu inşa etme fırsatı sunarken Hulk, Thor, Iron Man, Black Widow ve Kaptan Amerika minifigürleriyle hayranları büyülüyor. Üstündeki düğmelere basarak karakterlerin logodan fırlamasını izlemek, oyunu daha da heyecanlı hale getiriyor. İnteraktif ve sürprizlerle dolu yapısı sayesinde çocuklar hayal gücünü geliştiren ürü, yetişkinler için de mükemmel bir koleksiyon parçası. LEGO Builder uygulamasıyla 3D görüntüleme ve kolay yapım talimatları sunan set, süper kahraman hayranları için de harika bir hediye seçeneği!

Kullanıcılar ne diyor?

  • " Marvel LEGO seti gerçekten etkileyici! Marvel logosu, özenle tasarlanmış ve tamamlandığında göz alıcı bir koleksiyon parçasına dönüşüyor. Yapı süreci oldukça detaylı ve karmaşık."

  • "Setin en dikkat çeken özelliği, LEGO tuğlalarından oluşan büyük Marvel logosu. Ürün yapımı ile ilgili talimatlar net ve kolay anlaşılır. Sorunsuz bir şekilde LEGO'yu tamamlayabilirsiniz."
Ürünü İncele

Bu içerik 28 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

 Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

 TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

 Çekici kış kokusu arayanlar Versace'nin indirimdeki parfümleri burada

Çekici kış kokusu arayanlar Versace'nin indirimdeki parfümleri burada

 Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

 Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

 "Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

"Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
LEGO Marvel oyuncak
İş birliği İçerikleri
Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

Kaymaz tabanlı, su geçirmez... Adidas Terrex ayakkabıda indirim

Kaymaz tabanlı, su geçirmez... Adidas Terrex ayakkabıda indirim

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

Kablo karmaşası tarih oluyor! İşte TikTok'ta viral olan o çözüm

Kablo karmaşası tarih oluyor! İşte TikTok'ta viral olan o çözüm

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor!

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor!

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor!

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor!

Moda dünyasında Mocha Mousse rüzgarı esiyor

Moda dünyasında Mocha Mousse rüzgarı esiyor

Kış aylarında da stil sahibi görünün! Sezonun öne çıkan kadife parçaları

Kış aylarında da stil sahibi görünün! Sezonun öne çıkan kadife parçaları

Evinize modern bir hava katacak dekoratif ürünler listesi

Evinize modern bir hava katacak dekoratif ürünler listesi

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

Skechers rahatlığıyla tanışma vakti! Yürüyüşlerinizi keyifli hale getirecek

TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

"Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

"Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

Çeyiz hazırlığı yapanların "İyi ki aldım!" diyeceği ürünler listesi

Çeyiz hazırlığı yapanların "İyi ki aldım!" diyeceği ürünler listesi

Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

Çekici kış kokusu arayanlar Versace'nin indirimdeki parfümleri burada

Çekici kış kokusu arayanlar Versace'nin indirimdeki parfümleri burada

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kaymaz tabanlı, su geçirmez... Adidas Terrex ayakkabıda indirim

Kaymaz tabanlı, su geçirmez... Adidas Terrex ayakkabıda indirim

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor!

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor!

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Skandal görüntü! Okul müdürü öğrencilere sırayla dayak attı: 'Pavyon mu lan burası?'

Skandal görüntü! Öğrencilere sırayla dayak attı: 'Pavyon mu lan burası?'

Yayın bitiminde el hareketi yapmıştı! Kübra Par'dan yeni açıklama: 'Bir an basiretim bağlandı'

Kübra Par'dan yeni açıklama: 'Bir an basiretim bağlandı'

Sarı serum kabusu devam ediyor! Bir can kaybı daha! Eczanede hazırlanan serum can aldı! Hazırlayan ise...

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

Yer: Ankara! Başıboş köpekler hamile kadına dehşeti yaşattı: Düşük tehlikesi var...

Yer: Ankara! Başıboş köpekler hamile kadına dehşeti yaşattı: Düşük tehlikesi var...

Olay infial yaratmıştı! Çocuğunun boğazına bıçak dayayan sorumsuz baba için tahliye

Olay infial yaratmıştı! Çocuğunun boğazına bıçak dayayan sorumsuz baba için tahliye

Grand Kartal Oteli denetleyen firmanın yetkilisi de gözaltına alınmıştı! Ali Ağaoğlu hakkında karar verildi, ilk sözleri bu oldu

Grand Kartal Oteli denetleyen firmanın yetkilisi de gözaltına alınmıştı! Karar verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.