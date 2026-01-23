Meclis'te dikkat çeken anlar! CHP'liler astı, AK Partili vekil söktü

TBMM Genel Kurulu’nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri protestolara neden oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLDU

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.

ARBEDE ÇIKTI

Meclis'teki söz konusu görüşmelerde tansiyon yükseldi. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışma ve arbede yaşandı.

CHP'Lİ TANAL VE GÖKÇEK DUVARA DÖVİZLERİ ASTI

Genel Kurul salonunda oturdukları sıralardan ayağa kalkan CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Ali Gökçek, ellerindeki dövizleri TBMM Genel Kurulu salonunun duvarına astı.

Duvara asılan dövizlerde “Emekliyi aç sefil bıraktınız!”, “Emekliye geçim haktır, bir asgari ücret şarttır”, “Faize var, emekliye yok; yandaşa var, emekliye yok” ve “Emekli 1000 lira sadaka istemiyor” ifadeleri yer aldı.

AK PARTİLİ VEKİL TEK TEK SÖKTÜ

AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da duvara asılan dövizleri sökerek Başkanlık Divanı’nın arka tarafına götürdü.