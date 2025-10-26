'Meloni' yasası için MHP'de düğmeye basıldı: Önce Bahçeli'nin masasına gelecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha Keskin; geçtiğimiz gün fakülte önünde eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken infial uyandıran olay siyaset sahnesinde de yankı buldu.

MHP'DEN KADIN CİNAYETLERİ İÇİN 'MELONİ YASASI' HAZIRLIĞI

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İtalya Başbaşkanı Giorgia Meloni'nin İtalyan meclisine sunduğu ve yasalaşan teklife benzer bir çalışmaya başladığını, çalışmayı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunacağını ve yasalaşması için mücadele edeceğini vurguladı.

"İNSANLIK DIŞI CİNAYET"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, cinayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti dönüşünde öğrendiğini belirterek "Ülkemize gösterilen saygıyı ve sevgiyi o topraklarda gözlemleyebilmenin mutluluğunu yaşarken kendi memleketimizde yani Kayseri’de meydana gelen insanlık dışı bu cinayeti öğrenince kelimelerle anlatamayacağım bir ruh haline büründüm" dedi.

"SON GÜNLERDE BU TİP CİNAYETLERE ÇOK FAZLA ŞAHİT OLUYORUZ"

Meliha Keskin'in eski eşi tarafından vahşice katledildiğini belirten Ersoy, "Bu korkunç olayı düşünürken yakın bir akrabamın başına gelmişçesine üzüntü ve keder duydum" deyip son günlerde bu tür cinayetlerin çok sık gerçekleştiğini belirtti.

"MELONİ'NİN TEKLİFİNİN YASALAŞTIĞINI GÖRDÜM"

Ersoy, "Şu veya bu sebeple kadınlara ve çocuklara karşı yapılan suçları kabul edebilmemiz asla mümkün değildir" deyip İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın verilmesi yönündeki teklifinin tüm İtalyan meclisi tarafından kabul edilerek yasalaştığını gördüğünü söyledi.

"ÇALIŞMAYI BAHÇELİ’YE SUNARAK KANUNUN ÇIKARILABİLMESİ İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

Kendisinin de buna benzer bir hazırlığa girip MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunacağını belirten Ersoy şunları kaydetti:

"Bu korkunç cinayetin yaşandığı Kayseri ilinin bir milletvekili olarak İtalya’da yasalaşan bu kanunun yani kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın hiçbir indirim maddesi uygulanmadan kanunlaşabilmesi için önce bireysel olarak çalışma yapıp daha sonrasında ise yaptığım bu çalışmayı partimizin kıymetli lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye sunarak bu yönde bir kanunun Türkiye’de çıkarılabilmesi için var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim.

"BU ALGIYI TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN MÜCADELE ETMEK NAMUS BORCU"

Hiçbir gerekçe hayatının bir bölümünü beraber geçirdiğin kişiyi öldürme hakkını kimseye veremez. Bu konuyu, konunun arkasında ve yanında hangi isim ve makam olursa olsun sonuna kadar takip edeceğimden de hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Toplumda işlenen suçlara karşı verilen cezaların yetersiz olduğu algısı ne yazık ki kök salmaya başladı. Bu algıyı tersine çevirmek için mücadele etmek sizlerin oyuyla milletvekili seçilen şahsımın önce Kayseri’ye sonrasında tüm Türkiye’ye karşı namus borcudur.

Namus borcu sözünün ağırlığını bilen bir kardeşiniz olarak bu uğurda vereceğim mücadelemin azminden lütfen emin olun.

Saygılarımla."