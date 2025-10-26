HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

'Meloni' yasası için MHP'de düğmeye basıldı: Önce Bahçeli'nin masasına gelecek

3 çocuk annesi üniversite öğrencisi Meliha Keskin'in geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitesi kampüsünde öldürülmesi kadın cinayetlerini bir kez daha gündeme getirdi. Cinayetin ardından MHP'den 'Meloni yasası' hamlesi geldi. MHP şimdi İtalya Başbaşkanı Meloni'nin yasasına benzer bir yasaya hazırlanıyor. Çalışma ilk olarak Devlet Bahçeli'nin süzgecinden geçecek.

'Meloni' yasası için MHP'de düğmeye basıldı: Önce Bahçeli'nin masasına gelecek
Hazar Gönüllü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha Keskin; geçtiğimiz gün fakülte önünde eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken infial uyandıran olay siyaset sahnesinde de yankı buldu.

MHP'DEN KADIN CİNAYETLERİ İÇİN 'MELONİ YASASI' HAZIRLIĞI

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İtalya Başbaşkanı Giorgia Meloni'nin İtalyan meclisine sunduğu ve yasalaşan teklife benzer bir çalışmaya başladığını, çalışmayı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunacağını ve yasalaşması için mücadele edeceğini vurguladı.

Meloni yasası için MHP de düğmeye basıldı: Önce Bahçeli nin masasına gelecek 1

"İNSANLIK DIŞI CİNAYET"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, cinayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti dönüşünde öğrendiğini belirterek "Ülkemize gösterilen saygıyı ve sevgiyi o topraklarda gözlemleyebilmenin mutluluğunu yaşarken kendi memleketimizde yani Kayseri’de meydana gelen insanlık dışı bu cinayeti öğrenince kelimelerle anlatamayacağım bir ruh haline büründüm" dedi.

Meloni yasası için MHP de düğmeye basıldı: Önce Bahçeli nin masasına gelecek 2

"SON GÜNLERDE BU TİP CİNAYETLERE ÇOK FAZLA ŞAHİT OLUYORUZ"

Meliha Keskin'in eski eşi tarafından vahşice katledildiğini belirten Ersoy, "Bu korkunç olayı düşünürken yakın bir akrabamın başına gelmişçesine üzüntü ve keder duydum" deyip son günlerde bu tür cinayetlerin çok sık gerçekleştiğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadın cinayeti üniversiteye kadar girdi! 3 çocuk annesi öğrenci, eski eşi tarafından katledildi Kadın cinayeti üniversiteye kadar girdi! 3 çocuk annesi öğrenci, eski eşi tarafından katledildi

"MELONİ'NİN TEKLİFİNİN YASALAŞTIĞINI GÖRDÜM"

Ersoy, "Şu veya bu sebeple kadınlara ve çocuklara karşı yapılan suçları kabul edebilmemiz asla mümkün değildir" deyip İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın verilmesi yönündeki teklifinin tüm İtalyan meclisi tarafından kabul edilerek yasalaştığını gördüğünü söyledi.

Meloni yasası için MHP de düğmeye basıldı: Önce Bahçeli nin masasına gelecek 3

"ÇALIŞMAYI BAHÇELİ’YE SUNARAK KANUNUN ÇIKARILABİLMESİ İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

Kendisinin de buna benzer bir hazırlığa girip MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunacağını belirten Ersoy şunları kaydetti:

"Bu korkunç cinayetin yaşandığı Kayseri ilinin bir milletvekili olarak İtalya’da yasalaşan bu kanunun yani kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın hiçbir indirim maddesi uygulanmadan kanunlaşabilmesi için önce bireysel olarak çalışma yapıp daha sonrasında ise yaptığım bu çalışmayı partimizin kıymetli lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye sunarak bu yönde bir kanunun Türkiye’de çıkarılabilmesi için var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim.

Meloni yasası için MHP de düğmeye basıldı: Önce Bahçeli nin masasına gelecek 4

"BU ALGIYI TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN MÜCADELE ETMEK NAMUS BORCU"

Hiçbir gerekçe hayatının bir bölümünü beraber geçirdiğin kişiyi öldürme hakkını kimseye veremez. Bu konuyu, konunun arkasında ve yanında hangi isim ve makam olursa olsun sonuna kadar takip edeceğimden de hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Toplumda işlenen suçlara karşı verilen cezaların yetersiz olduğu algısı ne yazık ki kök salmaya başladı. Bu algıyı tersine çevirmek için mücadele etmek sizlerin oyuyla milletvekili seçilen şahsımın önce Kayseri’ye sonrasında tüm Türkiye’ye karşı namus borcudur.

Namus borcu sözünün ağırlığını bilen bir kardeşiniz olarak bu uğurda vereceğim mücadelemin azminden lütfen emin olun.
Saygılarımla."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bozüyük’te aracında ikiz plaka kullanan şahsa cezaBozüyük’te aracında ikiz plaka kullanan şahsa ceza
Kayseri’de Narko-Asayiş uygulaması: Aranan 92 kişi yakalandıKayseri’de Narko-Asayiş uygulaması: Aranan 92 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet Bahçeli MHP kanun yasa Giorgia Meloni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.