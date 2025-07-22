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Memleket Partisi kapatıldı! Muharrem İnce, CHP'yi işaret etti "Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın" dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün yapılan kurultay ile Memleket Partisi'nin resmen kapatıldığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan İnce, "Cumhuriyet Halk Partisi, bizim bütün söylemlerimizi iddialarımızı sahiplenen bir partidir. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Muharrem İnce, bu hedefin rütbesiz neferidir. Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi kapatıldı! Muharrem İnce, CHP'yi işaret etti "Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın" dedi
Mustafa Fidan

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve daha sonra tekrar CHP'ye dönen Muharrem İnce, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kurultay kararı sonraıs Memleket Partisi'ni kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Partililerine seslenen İnce, "Kiminizdeki iç burukluğunu hissetmiyor değilim. Lütfen kendinizi yenilmiş, terk edilmiş hissetmeyiniz. Cumhuriyet Halk Partisi, bizim bütün söylemlerimizi iddialarımızı sahiplenen bir partidir. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Muharrem İnce, bu hedefin rütbesiz neferidir. Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi kapatıldı! Muharrem İnce, CHP yi işaret etti "Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın" dedi 1

MEMELEKET PARTİSİ KAPATILDI! İNCE, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Memleket Partisi kurucusu ve Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kurultayda alınan karar doğrultusunda partinin kapatıldığını duyurdu.

Partililere ve özellikle gençlere seslenen İnce, şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili Memleket Partililer,
Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkanlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır. Kiminizdeki iç burukluğunu hissetmiyor değilim. Bu partiyi hangi koşullarda, hangi fedakarlıklarla kurduğumuzu ve ayakta tutmak için ne kadar çabaladığımızı en iyi siz biliyorsunuz. En büyük fedakarlığı bez afişleri yazan, onları köprülere asan, elinde hoparlörle gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım yapmıştır. Kendi adıma, ülkem adına size ne kadar teşekkür etsem azdır.

Memleket Partisi kapatıldı! Muharrem İnce, CHP yi işaret etti "Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın" dedi 2

"HER KİM RÜTBE DERDİNDEYSE YANIMIZDAN AYRILSIN"

Sevgili gençler,
Bütün amacımız Atatürk Türkiye’sini aydınlık yarınlara taşımaktır. Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmaktır. Ülkemizi bilimde, fende, edebiyatta, sporda çağdaş ülkelerin üzerine çıkarmaktır. Bu hedeften zerre sapmış değiliz. Çabalarınız asla boşa gitmiş değildir. Lütfen kendinizi yenilmiş, terk edilmiş hissetmeyiniz. Mevcut siyasi iklim bir araya gelmemizi ve küçük farklılıklarımızı bir kenara koyarak omuz omuza, yürek yüreğe birlikte yürümemizi zorunlu kılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, bizim bütün söylemlerimizi iddialarımızı sahiplenen bir partidir. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Muharrem İnce, bu hedefin rütbesiz neferidir. Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın. Her kim hedefe inanmışsa, kolumuza girsin ve yürüsün. Memleket sevdamız Memleket Partisi ile başlamadı, onunla bitmez! Şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır.
Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşım oldunuz!"

HAZİRAN AYINDA CHP ROZETİ TAKMIŞTI

24 Haziran 2025 tarihindeki CHP Grup Toplantısı'na davet edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, rozet takarak tekrar CHP'ye dönmüştü. İnce, burada yaptığı konuşmada, ""Ben buraya bugün kibirle, pişmanlık gelmedi. Kişisel hesapla da gelmedim. Ben buraya Genel Başkanımız Özgür Özel'in samimi içten davetiyle geldim.

Memleket Partisi kapatıldı! Muharrem İnce, CHP yi işaret etti "Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın" dedi 3

Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir, bir kucaklaşmadır, sarılmadır hasret gidermedir. Hepinize diyorum ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Muharrem İnce CHP Memleket Partisi
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