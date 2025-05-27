Merak uyandıran sözlerinden sonra Özgür Özel kürsüden iki ahtapot gösterdi: "Tayyip beyin esas ahtapotunu göstereyim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'ye yönelik operasyonlar konusunda "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" çıkışı gündeme damga vurdu. Erdoğan'a yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü grup toplantısını işaret edip "Ona ahtapot göstereceğim" diyerek merak uyandırmıştı. CHP'nin grup toplantısında ahtapot görselleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Özgür Özel "İşte ahtapotun besledikleri ve işte ahtapotun canından bezdirdikleri" diyerek çarpıcı bir çıkışa imza attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SERT SÖZLER

Özgür Özel'in toplantıdaki konuşmasından satır başları şu şekilde:

İsmet Paşa'ya söyleyeceği her sözü, o darbeden 65 yıl sonra bir başka darbeye girişen cunta başına şimdiden iade ediyorum. İsmet Paşa cumhurbaşkanı olarak geldi, seçimlere girdi, kaybetti, cumhurbaşkanlığını da devretti, cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Sen başbakan olarak geldin, cumhurbaşkanı oldun ama cunta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun.

"İMAMOĞLU'NA DARBE YAPILDIĞINDA MI SUSACAĞIZ?"

İktidar tarafından geleceğin iktidarına darbe yapıldı. Seçilmişin arkasındayız, darbenin karşısındayız. Demokrasinin raylarını biz döşedik. Biz demokrasiden istifa eden herkesin bu makamlara gelmesinin teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fikrinin sahipleriyiz. Şimdi bana diyor ki "Sosyalist enternasyonele bizi şikayet etme." Sana darbe yapıldığında şikayet edeceğiz de 15,5 milyon oy almış Ekrem İmamoğlu'na darbe yapıldığında mı susacağız?

"ÇINAR'IN GÖZYAŞLARINDA BOĞULUN İNŞALLAH!"

Türkiye'nin namuslu hukukçularına söylüyorum. HSK daha burada ne duruyor? Bu utancı daha ne kadar taşıyacağız? Kendine ait olmayan arabadan tutuklayamayınca açmadığı telefondan tutuklamaya çalışıyor. Annesi babası ayrı olan, sabahın köründe anasını alıp götürdüğünüz, doğum gününde anasından ayrı bıraktığınız Çınar'ın gözyaşlarında boğulun inşallah!

"BAZI VİCDANLI, AKILLI AK PARTİLİLER RIZA GÖSTERMEDİ"

Darbeciler panik evresinde. Boş dosya dolmadıkça sağa sola saldırıyorlar. AK Parti'nin içnideki bazı vicdanlı, akıllı, partinin geleceğini düşünenler buna rıza göstermedi.

KÖPRÜDEN İNDİRİLEN PANKARTI GÖSTERDİ: "HADİ GEL İNDİR"

Bu pankarta deliriyorlar. Hadi gel indir. Korkaklara söylüyorum; Ekrem imamoğlu masumdur, gelecekte de bunun hesabını sizden hukuk önünde soracak. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun pankartından korkanlar korkmaya devam etsin. Göreceksiniz ki İmamoğlu her yerde.

"İBB'DE YOLSUZLUK DOSYALARINA HİÇBİR İŞLEM YAPMADILAR"

İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısına söylüyorum. İBB'de 2019'a ait 37 dört başı mamur yolsuzluk dosyası var. Dosyaya Süleyman Soylu el koydu, örtbas etti, o 37 dosyanın örnekleri İBB'de duruyor. Soylu yanında alıp götürmediyse İçişleri'nde duruyor, hiçbir işlem yapmadılar.

SAYIŞTAY'IN FATİH BELEDİYESİ RAPORUNU OKUDU: "ÖĞRENCİ YURDU OTEL OLARAK İŞLETİLDİ, SORUŞTURULMADI"

Geldik Fatih Belediyesi'nde turpun büyüğüne... (Raporda) İdarece öğrenci yurt binası yapılması ve işletilmesi şartıyla, yapılan binanın yüklenici tarafından turistik otel olarak işletildiği, bu otelin 2015'te yapıldığı, 10 yıldır işletildiği, mevcut Fatih Belediye Başkanının 6 yıldır bunun sürekli eleştirilmesine rağmen bu konuda işlem yapmadığı, otelin ruhsatsız bir şekilde turistik otel olarak işletildiği, bahse konu olan otelin internette web sitesi olduğu, otelin hala müşteri kabul ettiği anlaşıldığından Fatih Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına... Tespit edilen bu suçlarla soruşturma açmıyor, Fatih Belediye Başkanını sorgulamıyor.

Bir kör kuruş para alışverişi yokken bizimkilerin hepsi içeride. Neyle, yalancı şahidin iftiralarıyla.

Ekonomik kriz 7 yıldır sürüyor. Rezerv işsiz, emekli için değil; bugün için biriktirildi.

Bu bayram ikramiyesi ilk verildiğinde 1000 liraydı. O zaman o bayram ikramiyesiyle koçun boynuzundan tutup çekip eve getiriyordun. Şimdi bu bayram ikramiyesi bu koçun bir budunu alamıyor.

“ERDOĞAN’IN AHTAPOTU İŞTE BU” DİYEREK GÖSTERDİ

Tayyip kendi kendine bir ahtapot görüyor. Kollarını arıyorsan işte Fatih Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, en büyük, kafaya yakın kol Esenler'den çıkıyor. Ama ben Tayyip beyin esas ahtapotunu göstereyim. 5'li çete dediğim 40 haramiler. KKTC soygunu, depremde çadır satan Kızılay'ın vurgunu, 17-25 Aralık, hırsızlık yapan dört bakan, ayakkabı kutuları, çikolata kutuları... "Sıfırladın mı oğlum paraları", işte ahtapotun öbür ucu. Yunus Emre Vakfı soygunu, ahtapotun milliyetçi kolu. Dezenfektan satan bakan da ahtapotun bir kolunda. TÜRGEV ve ENSAR ahtapotun bir kolunda. İşte ahtapotun besledikleri.

"BU DA AHTAPOTUN CANINDAN BEZDİRDİKLERİ"

Aha bu da ahtapotun canından bezdirdikleri. Al sana ahtapot! Ahtapotun bir tarafı bu, bir tarafı bu. Ahtapot meraklıklarına gösterilir. Hadi Yeni Şafak, hadi A Haber! A Haber yaz, “Son dakika: Aranan ahtapot bulundu. Reisin tarif ettiği ahtapot Özgür Özel’in ellerinde.”

Adım adım sendikaları gezeceğiz. Asgari ücrete söke söke ara zam alacağız, emekliye seyyanen zam alacağız.

İBB'YE 4. DALGA OPERASYONDA 25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 46 şüpheliden 25'i tutuklandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır