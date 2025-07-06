Metan gazı zehirlenmesinde 8 askerimiz şehit oldu! MSB şehitlerin isimlerini açıkladı, baba ocaklarına acı haber ulaştı

MSB, Irak'ın kuzeyinde 8 askerimizin şehit olduğunu açıklamıştı. Mağarada arama tarama çalışmaları sırasında metan gazı zehirlenmesi sonucunda askerlerin şehit düştüğü ifade edilmişti.

Askerlerin 28 Mayıs 2022'de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılmıştı.

ŞEHİT ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Şehit askerlerimizin kimlikleri belli oldu. MSB yaptığı açıklamada Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Abdurrahman Akdoğan, Piyade Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Er Ahmet Kuşak ve Piyade Er Özkan Özkanlı'nın şehit olduğunu aktardı.

ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde şehit sayısı ise 8 'e yükseldi. MSB'den yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir." denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir ve Ahmet Kuşak'ın fotoğraflarının paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı şehit oldu. 2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. 2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Özkanlı'nın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi, anne Sebahat Akdoğan ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın (26) şehadet haberini iletti.

Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı.