HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP'li Feti Yıldız'ın fotoğrafındaki 'Öcalan' detayı gündem oldu! Dikkatlerden kaçmadı, DEM Parti'den açıklama geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın paylaştığı fotoğraftaki bir detay sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Fotoğrafta gözüken kitap kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili DEM Parti'den açıklama gecikmedi.

MHP'li Feti Yıldız'ın fotoğrafındaki 'Öcalan' detayı gündem oldu! Dikkatlerden kaçmadı, DEM Parti'den açıklama geldi
Hazar Gönüllü

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

MASA BAŞINDA POZUNU PAYLAŞTI

Yıldız, birçok kitap ve belgenin bulunduğu masasının başında verdiği pozu paylaştı. Paylaşımına "Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz" notunu düştü.

MHP li Feti Yıldız ın fotoğrafındaki Öcalan detayı gündem oldu! Dikkatlerden kaçmadı, DEM Parti den açıklama geldi 1

ÖCALAN'IN KİTABI DA MASADA

Paylaşımda göze çarpan detay ise masada terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)" kitabının da yer alması oldu. Masada ayrıca Stefan Zweig'ın "Vicdan Zorbalığa Karşı" kitabının da olduğu görüldü.

MHP li Feti Yıldız ın fotoğrafındaki Öcalan detayı gündem oldu! Dikkatlerden kaçmadı, DEM Parti den açıklama geldi 2

Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce yorum geldi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Partili kaynaklar, konuya ilişkin Diken’e yaptığı açıklamada “Kitabı heyetimiz götürmedi. Piyasada var zaten, edinmiştir” dedi.

İlginizi Çekebilir

Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın yiğit evladı' demişti! O başsavcıdan yeni açıklama geldi

Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın yiğit evladı' demişti! O başsavcıdan yeni açıklama geldi

 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

 2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

 Fenerbahçe'de 'KAP' an meselesi! Sarı-Lacivertliler tek uçakla 2 dünya yıldızı getiriyor

Fenerbahçe'de 'KAP' an meselesi! Sarı-Lacivertliler tek uçakla 2 dünya yıldızı getiriyor

 Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını! Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını!
Sağlık Bakanı verileri açıkladı...Sağlık Bakanı verileri açıkladı...
Anahtar Kelimeler:
pkk Feti Yıldız MHP terörist Abdullah Öcalan DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın yiğit evladı' demişti! O başsavcıdan yeni açıklama geldi

Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın yiğit evladı' demişti! O başsavcıdan yeni açıklama geldi

Fenerbahçe'de 'KAP' an meselesi! Sarı-Lacivertliler tek uçakla 2 dünya yıldızı getiriyor

Fenerbahçe'de 'KAP' an meselesi! Sarı-Lacivertliler tek uçakla 2 dünya yıldızı getiriyor

MHP'li ismin fotoğrafındaki 'Öcalan' detayı gündem oldu

MHP'li ismin fotoğrafındaki 'Öcalan' detayı gündem oldu

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.