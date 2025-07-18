MHP'li Feti Yıldız'ın fotoğrafındaki 'Öcalan' detayı gündem oldu! Dikkatlerden kaçmadı, DEM Parti'den açıklama geldi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

MASA BAŞINDA POZUNU PAYLAŞTI

Yıldız, birçok kitap ve belgenin bulunduğu masasının başında verdiği pozu paylaştı. Paylaşımına "Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz" notunu düştü.

ÖCALAN'IN KİTABI DA MASADA

Paylaşımda göze çarpan detay ise masada terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)" kitabının da yer alması oldu. Masada ayrıca Stefan Zweig'ın "Vicdan Zorbalığa Karşı" kitabının da olduğu görüldü.

Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce yorum geldi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Partili kaynaklar, konuya ilişkin Diken’e yaptığı açıklamada “Kitabı heyetimiz götürmedi. Piyasada var zaten, edinmiştir” dedi.