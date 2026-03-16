Millet Camii'nde gerçekleşecek “Kadir Gecesi Özel” yayını Kanal D'de yayınlanacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nde Kadir Gecesi’ne özel bir program hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yöneteceği "Kadir Gecesi Özel" programına Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Birincisi Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien ile Mısırlı Dr. Ahmet Naina katılacak. Dr. Ali Osman Alaca şefliğindeki Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun salavat, ilahiler ve münacat icra edeceği özel yayında izleyicilere adeta Kur'an ziyafeti sunulacak. Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar’ın dua edeceği program, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’un konuşmasıyla sona erecek.

"Kadir Gecesi Özel", yarın akşam (16 Mart Pazartesi) saat 19.30'da Kanal D ekranlarında olacak.

