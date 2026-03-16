Millet Camii'nde gerçekleşecek “Kadir Gecesi Özel” yayını Kanal D'de yayınlanacak

Meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, İslam dünyası ve tüm yurtta dualarla idrak edilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve dünyaca ünlü hafızların katılımıyla gerçekleştirilecek “Kadir Gecesi Özel” programı ise Kanal D’den canlı yayınlanacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nde Kadir Gecesi’ne özel bir program hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yöneteceği "Kadir Gecesi Özel" programına Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Birincisi Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien ile Mısırlı Dr. Ahmet Naina katılacak. Dr. Ali Osman Alaca şefliğindeki Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun salavat, ilahiler ve münacat icra edeceği özel yayında izleyicilere adeta Kur'an ziyafeti sunulacak. Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar’ın dua edeceği program, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’un konuşmasıyla sona erecek.

"Kadir Gecesi Özel", yarın akşam (16 Mart Pazartesi) saat 19.30'da Kanal D ekranlarında olacak.

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Aydın’da araç sayısı 673 bin oldu

Minibüsün yan kapısının içinden bin 120 adet uyuşturucu hap çıktı

Malatya'da kontrolden çıkan araç gölete düştü

Rize’de takla atan otomobil beton bariyere çarparak denize uçmaktan kurtuldu

Kahramanmaraş’ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu

Sarıgöl’de ölü kol hastalığıyla mücadele başladı

