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Mutfakta temizlik yaptıkça mikropları yaydığınızı biliyor muydunuz?

Mutfakta her şey tertemiz görünüyor olabilir… Ancak yemek yaptığınız o temiz ve düzenli mutfağın, aslında evin en kirli köşesi olabileceğini söylesek? Üstelik bunu ellerimizle her gün daha da kirlettiğimizin farkında bile değiliz...

Mutfakta temizlik yaptıkça mikropları yaydığınızı biliyor muydunuz?

Mutfak bezleri düşündüğünüzden bile daha kirli olabilir

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Sarı bezler, temizlik havluları… Mutfağın olmazsa olmazları! Ama işin aslına bakarsan o masum bezler, sandığımız kadar masum değil. Çünkü sık sık kullanılan mutfak bezleri, fark etmeden mutfağın her köşesine mikropları taşıyabiliyor. Hatta tuvalet kapağından bile daha kirli oldukları söyleniyor! Yani "şöyle bir sileyim" dediğimiz her an, aslında mutfağa mikrop yayıyor olabiliriz.

Görünmez tehlikelere karşı pratik ve güvenli bir çözüm var!

Tüm bu bilgiler biraz ürkütücü olabilir, ama çözümü var! Bezlerin devri kapanıyor. Çünkü daha hijyenik bir alternatife geçmek mümkün: Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu.

Bu özel temizlik havlusu, klasik temizlik bezlerinden çok daha fazlasına sahip! Gıdayla temas eden yüzeyler için özel olarak geliştirilen mutfak havlusu ya da bez gibi tekrar tekrar kullanım yerine tek kullanımlık yapısıyla daha hijyenik bir temizlik çözümü sunuyor.

Neden Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu?

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Çünkü her kullanımda temiz bir yüzey sunan Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, tek kullanımlık yapısı ile bakteri birikimini önleyerek gıdayla temas eden yüzeylerde hijyen riskini ortadan kaldırıyor!

Türkiye'de ilk ve tek gıdaya temas eden yüzeyler için özel olarak formüle edilen mutfak havlusu, Sleepy’nin standart havlularına göre daha kalın ve dayanıklı dokusu, güçlü temizlik performansı ile fark yaratıyor.

Parfümsüz formülü, kullanım sonrası durulama gerektirmez. İçeriğindeki greyfurt yağı, limon yağı, portakal yağı ve bergamot yağı gibi doğal yağlarla zenginleştirilmiş formülüyle hem etkili hem ferah temizlik sağlıyor.

Tezgah, kesme tahtası, mutfak gereçleri gibi gıdaya temas eden yüzeylerde güvenle kullanılabilen Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, pratikliği ve güvenliği bir araya getirerek mutfaklarda hijyenin tanımını değiştiriyor.

Artık temizlik yaparken içiniz rahat olacak!

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Mutfağınızda sadece gözle gördüğünüz kiri değil, gözle göremediğiniz tehlikeleri de ortadan kaldırmak istiyorsanız, temizlik alışkanlıklarınızı değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.

Türkiye'de ilk ve tek olan Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu ile mikrop bulaştıran bezlere elveda diyeceksiniz! Artık mutfağınızda sevdikleriniz için daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir temizlik rutini başlatabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik
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