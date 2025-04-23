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MYNET ÖZEL| Korkutan İstanbul depremi sonrası Osman Bektaş'tan kritik uyarı: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

MYNET ÖZEL| İstanbul'u sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürerken, MYNET'e konuşan Prof. Dr. Osman Bektaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş, korkutan deprem hakkında "Artçılar birkaç gün hatta birkaç ay bile devam edebilir ancak daha büyük bir deprem öngörmüyorum" şeklinde konuştu.

MYNET ÖZEL| Korkutan İstanbul depremi sonrası Osman Bektaş'tan kritik uyarı: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"
Mynet Özel Haber
Çiğdem Sevinç

MYNET ÖZEL| İstanbul ve çevresinde vatandaşlar güne art arda meydana gelen depremlerle uyandı. Marmara Denizi’nde meydana gelen ve özellikle İstanbul’da şiddetli hissedilen sarsıntılar, tedirginliğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, ilk büyük sarsıntı saat 12.37’de, merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem olarak kaydedildi. Yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana gelen bu şiddetli sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

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ARTÇILAR VURMAYA DEVAM EDİYOR

İlk depremin ardından 14 dakika sonra, bu kez saat 12.51’de, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Endişe henüz dinmemişken, 11 dakika sonrasında bu kez 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı meydana geldi.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ ANLATTI: "ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ OLDU"

İstanbul depremi sonrası MYNET'e konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İçerik Editörü Çiğdem Sevinç'in deprem hakkında sorularını yanıtladı.

Beklenen depremin meydana geldiğini vurgulayan Bektaş, "Fazla panik yapacak bir şey yok. 6.2'lik deprem bizim öngördüğümüz bir deprem. Burada fay fazla bir enerji biriktirmiyor, dolayısıyla 6.2 - 6.4 seviyelerindeki depremler bizim öngörümüzde olan depremler. Benzer bir deprem 2019'da 5.9'luk oldu. O zaman bir hasar meydana gelmemişti, bunda da bir hasar gözükmüyor. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyorduk. Kuzey Marmara fay hattı üç bölümden oluşuyor. Doğu'daki İzmit 7'den büyük deprem üretebiliyor çünkü enerjisi fazla. Batı'daki de 7'den büyük deprem üretebiliyor. Ancak Marmara'nın orta kesimi kaydığı için fazla enerji biriktirmiyor. Bu da en fazla 6.4 - 6.5 seviyelerinde bir deprem meydana getirir." dedi.

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"ARTÇILAR BİR KAÇ GÜN HATTA BİR KAÇ AY BİLE DEVAM EDEBİLİR"

6.2'lik depremin ardından devam eden artçılar hakkında konuşan Bektaş, "Bu depremden daha büyük bir deprem ben öngörmüyorum. Beklediğimiz olağan deprem bu. Bölgenin jeolojisine uyan bir deprem meydana geldi. Artçılar ise bir kaç gün hatta bir kaç ay bile devam edebilir." ifadelerini kullandı.

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"OLABİLECEK EN BÜYÜĞÜ BUYDU"

Bektaş son olarak daha büyük bir deprem beklentilerinin de olmadıklarını duyurdu. Bektaş, "Olabilecek en büyük deprem oldu. Derinliği 6-7 kilometre derinliğinde sığ bir deprem. Bundan daha büyük bir deprem olabileceğini ben beklemiyorum. Zaten benim en büyük varsayımım buydu. Zaten yıllardır 7'den küçük deprem meydana geleceğini söylüyorduk. Tarihsel kayıtlara baktığımızda da o fay hattında hep küçük depremler olmuş." şeklinde konuştu.

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deprem İstanbul Marmara Mynet Özel
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