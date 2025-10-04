HABER

Netanyahu şaşkın! Hamas'ın yanıtı, Trump'ın açıklaması sonrası çok konuşulacak iddia

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planı yanıtına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya şaşırdığı aktarıldı. İddiaya göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın planı geri çevirdiğini düşünüyordu.

Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de ateşkes planını müzakere etmeye hazır olduğunu açıklamasının yankıları sürüyor.

"NETANYAHU ŞAŞKIN"

Amerikan Axios sitesinden Barak Ravid, sosyal medya hesabından ismini paylaşmak istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırarak "Netanyahu'nun şaşkın olduğunu" söyledi.

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun, Hamas'ın cevabı ve Trump'ın bu cevaba ilişkin yaptığı açıklama arasında geçen sürede yaptığı istişarelerde, Hamas'ın cevabını Trump'ın planının reddi olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Buna karşın istişarelere katılan İsrailli yetkililerin Hamas'ın yanıtını anlaşmaya varılmasına yol açıcı "olumlu bir tepki" olarak gördüğü ifade edildi. Netanyahu'nun, Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamayı ABD ile koordinasyon içinde yapmayı düşünürken gelen Trump'ın açıklamasına şaşırdığı belirtildi.

HAMAS KABUL ETMİŞTİ

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasında, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

Plana ilişkin arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Mısır da gelinen aşamadan memnuniyetlerini iletmişti.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ın açıklamasına ilişkin "Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır." demişti.

