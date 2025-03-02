Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor: AK Partililer "Ezber bozuyor" diyerek açıkladı! Çağrıda yer almayan sözleri ortaya çıktı

Türkiye 27 Şubat'ta teröristbaşı Öcalan'ın, kurucusu olduğu terör örgütü PKK'yı feshetme çağrısına tanık oldu. Öcalan'la İmralı'da üçüncü kez görüşen DEM Partililerin aktardığı çağrı geniş yankı uyandırdı. AK Parti şimdi "sürecin baltalanma ihtimalini" değerlendiriyor. "CHP de taş koyabilir" diyen AK Parti kaynakları, "Çünkü bu işin buraya ulaşması demek, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın bir sonraki seçimi kazanması anlamına geliyor" değerlendirmesiyle dikkat çekti.

"ÇAĞRIDAN SONRA HAREKETE GEÇEBİLİRLER"

DEM Parti'nin İmralı heyetince okunan çağrıda Öcalan "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; çağrıdan sonra, ‘Kandil ve YPG’nin ipini elinde’ tutanların süreci baltalamak için harekete geçebilecekleri belirtiliyor. Hem içerde hem dışarda oluşabilecek provokasyonlara karşı her türlü ihtimal masaya yatırılıyor ve bu konudaki bütün tedbirler alınıyor.

AK PARTİ KAYNAKLARI: İRAN SÜRECİ BALTALAMAK İSTEYEBİLİR

AK Parti ve üst düzey güvenlik kaynakları “İran da biliyor ki, PKK dağılırsa, bölgede kullanacağı örgüt kalmayacak. Bu sebeple önümüzdeki süreçte İran kendine yakın örgüt yöneticilerini kullanarak süreci baltalamak isteyebilir” değerlendirmesini yapıyor. DEM Parti içindeki aşırı sol ve aşırı Kürt milliyetçilerinin de yeni süreçten rahatsız olabileceklerini savunan kaynaklar şu ifadeleri kullandı:

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI’NIN BİR SONRAKİ SEÇİMİ KAZANMASI ANLAMINA GELİYOR"

“DEM içindeki marjinal sol kanat kendi hesaplarına uymadığı için itiraz edecektir. Bunlar rahatsızlık duyabilirler. Veya aşırı Kürt milliyetçileri de rahatsız olacaktır. Süreci enfekte etmek isteyenler olabilir. İçeride Marksist artıklar enfekte edebilir. Ama bunların etkisi çok cılız kalır. Dışarda da özellikle İran’a dikkat etmek lazım. CHP de taş koyabilir. Çünkü bu işin buraya ulaşması demek, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın bir sonraki seçimi kazanması anlamına geliyor. O nedenle CHP bu gelişmeleri kendi çıkarlarına aykırı olarak değerlendirip, süreçle ilgili farklı tutum takınabilir.”

"MAZLUM ABDİ’NİN AĞIRLIĞI YOK"

AK Parti kurmayları ayrıca, YPG’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin Öcalan’ın çağrısının kendilerine yönelik olmadığını söylemesine rağmen, bu çağrıya YPG dâhil örgütün bütün unsurlarının kayıtsız kalamayacağını belirtti ve şöyle bir değerlendirmede bulundu:

“Mazlum Abdi’nin örgüt içinde özgül ağırlığı yok. Ayrıca burada artık yeni bir durum var. YPG, Suriye yönetimi ile anlaşmak zorunda. Suriye yönetimi zaten YPG’nin varlığını sonlandırma kararlılığında, çağrıya uymazlarsa da varlıkları ortadan kalkacak. Suriye’de şu anda 2-3 bin civarında PKK’nın silahlı varlığı bulunuyor. Bunlar zaten Suriye’yi terk ediyor. YPG’nin silahlı kanadının silahı bırakıp Suriye ordusuna katılmaktan başka çaresi yok. Yeni Suriye yönetimi tek bir ordu olacak. Bu durumda, Suriye’nin kuzeyinde YPG varlığı ortadan kalkacak, ağır silahlar olmayacak. Böyle bir durumda Türkiye için artık bir güvenlik tehdidi olmaz.”

ÖCALAN'IN O SÖZLERİ İLK KEZ AÇIKLANDI! "EZBER BOZUYOR"

Çağrı metninden de anlaşılacağı üzere Öcalan’ın şu anda ne kendisiyle ilgili ne de örgütle ilgili bir talebinin olmadığına dikkat çeken AK Parti kaynakları “Öcalan, yanına giden heyete de konu açıldığında, ‘Önce barış, sonra çözüm’ demiş bizzat. Çünkü tarihsel bir misyonla bu işi yaptığını, bu tip taleplerin bu misyona gölge düşüreceğini düşünüyor” dedi. Silah bırakma çağrısı ve örgütün feshedilmesine yönelik yaptığı çağrı ile Öcalan’ın bir anlamda ‘ezber bozduğuna’ da dikkat çeken AK Parti kurmayları, “Açık açık PKK’nın anlamsız hâle geldiğini söylüyor. PKK’nın felsefesini çöktüğünü anlatıyor. Bundan sonraki süreçte, tek çıkar yol demokrasidir artık. Özerklik yok, başka bir talep yok. Bütün bunları kabul ediyor” değerlendirmesini yaptı.