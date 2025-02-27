PYD'den ilk açıklama geldi: Şartlarını açıkladı! Öcalan 'silah bırakma' çağrısı yapmıştı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan bugün, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı. Öcalan, "PKK kendini lağvetmeli. Tüm gruplar silah bırakarak kendini feshetsin" dedi. Öcalan'ın çağrısını DEM heyeti, İstanbul'da kameralar karşısında açıkladı.

AK PARTİ: "SONUCA BAĞLI"

Konuyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi. Ala, "Çağrının anlamı sonuca bağlı" diyerek önümüzdeki süreci işaret etti.

PYD'DEN İLK AÇIKLAMA

Bu gelişmeler sonrasında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin elebaşı Salih Müslim'den bir açıklama geldi. Müslim, "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız. Silah kullanmamızın nedenleri ortadan kalkarsa silah bırakacağız" dedi.