Önce kadını taksiye bindirdi, ardından sakin sakin kurşun yağdırdı! İstanbul'da film sahnesi gibi olay

İstanbul Beyoğlu'nda güpegündüz yaşananlar şaşkına çevirdi. 34 yaşındaki taksici Onur B. kendisini çağıran müşterisine gitmek üzere yola koyuldu. İddiaya göre sevgilisi olduğu belirtilen kadını taksiye bindiren bir adam, daha sonra ise belindeki silahı çıkarıp taksinin arkasından ateş etti.

KURŞUNLAR TAKSİYE İSABET ETTİ

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; olay 26 Mart'ta İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Bahriye Caddesi'nde yaşandı. Taksici Onur B., kadın müşterisinin yanındaki erkek tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlar taksiye isabet ederken; Onur B. şikayetçi oldu.

SOĞUKKANLILIĞI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Güpegündüz vakitte kaydedilen görüntülerde taksiye kurşun sıkan adamın soğukkanlılığı görenleri şaşkına çevirdi.

Taksicinin şikayetinin ardından konu Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne intikal etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.