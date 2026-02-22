HABER

Ortalığı ayağa kaldıran 'sahte savcı' tutuklandı! Otobüste tehditler savurmuştu

İstanbul'da bindiği toplu taşıma aracında "Savcıyım" deyip yolcuyu tehdit eden kadının görüntüleri infial yaratmıştı. Sarf ettiği sözler ve tavırlarıyla ortalığı ayağa kaldıran kadın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.S, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; şüpheli Y.S. hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da konuyla ilgili açıklama geldi:

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine dün harekete geçmişti.

Kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat vermişti.

Kimliği belirlenip gözaltına alınan Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulundan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlenmişti.

Şüpheli Y.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

