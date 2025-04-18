Otobüste öpücük gören kadın çileden çıktı! "Sevişme yeri mi burası?" diye çıkıştı: "Kocam be! Nikah defterini mi getireyim?"

Aşk yaşayan kaynana-damatla çalkalanan Kayseri'de şimdi de otobüste sahne bulan 'öpüşme-sevişme' tartışması sosyal medyanın gündemine damga vurdu.

"+ SEVİŞME YERİ Mİ BURASI? - YANAKTAN ÖPTÜ, YANAKTAN"

Yolcunun kamerayla kaydettiği görüntülerde, bir kadının otobüsü kullanan şoförü öperek uğurladığı anlar yer alıyor. Devamında şöyle bir diyalog gelişiyor:

Yolcu: Sevişme yeri mi burası?

Kadın: Kocam be!

Yolcu: Nereden kocanız?

Kadın: Nikah defterini getireyim mi?

Yolcu: Etik mi yaptığınız?

Şoför: Yanaktan öptü ya yanaktan!

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran videoya kullanıcılar da çok sayıda yorum yaptı. Birçok kişinin yolcunun tepkisini haksız bulduğu görüldü.

SİZCE KİM HAKLI?