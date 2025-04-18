Otobüste öpücük gören kadın çileden çıktı! "Sevişme yeri mi burası?" diye çıkıştı: "Kocam be! Nikah defterini mi getireyim?"

Aşk yaşayan kaynana-damatla çalkalanan Kayseri'de şimdi de otobüste sahne bulan 'öpüşme-sevişme' tartışması sosyal medyanın gündemine damga vurdu.
Yolcunun kamerayla kaydettiği görüntülerde, bir kadının otobüsü kullanan şoförü öperek uğurladığı anlar yer alıyor. Devamında şöyle bir diyalog gelişiyor:
Yolcu: Sevişme yeri mi burası?
Kadın: Kocam be!
Yolcu: Nereden kocanız?
Kadın: Nikah defterini getireyim mi?
Yolcu: Etik mi yaptığınız?
Şoför: Yanaktan öptü ya yanaktan!
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran videoya kullanıcılar da çok sayıda yorum yaptı. Birçok kişinin yolcunun tepkisini haksız bulduğu görüldü.
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