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Otobüste öpücük gören kadın çileden çıktı! "Sevişme yeri mi burası?" diye çıkıştı: "Kocam be! Nikah defterini mi getireyim?"

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Hazar Gönüllü

Kayseri'de otobüste yaşanan 'öpüşme' tartışması sosyal medyada gündem oldu. Şoförü yanağından öpen bir kadına yolcu "Sevişme yeri mi burası?" diyerek tepki gösterdi. Kadın, şoförün karısı olduğunu söylese de tartışma bitmedi, hatta hararetlendi. Tuhaf olay kameraya anbean yansıdı, videoya yorum yağdı.

Aşk yaşayan kaynana-damatla çalkalanan Kayseri'de şimdi de otobüste sahne bulan 'öpüşme-sevişme' tartışması sosyal medyanın gündemine damga vurdu.

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"+ SEVİŞME YERİ Mİ BURASI? - YANAKTAN ÖPTÜ, YANAKTAN"

Yolcunun kamerayla kaydettiği görüntülerde, bir kadının otobüsü kullanan şoförü öperek uğurladığı anlar yer alıyor. Devamında şöyle bir diyalog gelişiyor:

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Yolcu: Sevişme yeri mi burası?
Kadın: Kocam be!
Yolcu: Nereden kocanız?

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Kadın: Nikah defterini getireyim mi?
Yolcu: Etik mi yaptığınız?
Şoför: Yanaktan öptü ya yanaktan!

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VİDEOYA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran videoya kullanıcılar da çok sayıda yorum yaptı. Birçok kişinin yolcunun tepkisini haksız bulduğu görüldü.

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SİZCE KİM HAKLI?

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Yolcu haklı, bu durum etik değil.
Kadın kocasını öper, sorun yok.
Öpüşme normal, tepki abartıldı.
Bu tür durumlar kişisel alan ihlali.
Bu anket 11 saat 44 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri otobüs
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