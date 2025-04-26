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Övgün Ahmet Ercan ‘tuhaf gelişmeler var’ diyerek duyurmuştu! Rahatlatan açıklama bu sabah geldi: ‘Kuşkularımız büyük oranda düştü’

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün akşam yaşanan 4.3 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından Kuzey Marmara Trakya kolunda tuhaf gelişmeler olduğunu belirterek, "Kaygıyla gelişmeleri izliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ercan bu sabah ise son gelişmeleri paylaşarak kaygılarının azaldığını belirtti. Ercan açıklamasında “Kuşkularımız büyük oranda düştü. İzlemeyi sürdürüyoruz ancak ivedi büyük deprem kaygısı azalıyor” dedi.

Övgün Ahmet Ercan ‘tuhaf gelişmeler var’ diyerek duyurmuştu! Rahatlatan açıklama bu sabah geldi: ‘Kuşkularımız büyük oranda düştü’

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından dün akşam yaşanan en büyüğü 4.3 olarak kaydedilen artçı sarsıntılar yeniden büyük bir paniğe yol açmıştı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu sarsıntının beklediği büyük depremin odağıyla çakıştığını belirterek ‘gelişmeleri kaygıyla izliyorum’ ifadelerini kullanmıştı. Ercan dün geceki kaygılı mesajlarının ardından bu sabah yaptığı açıklamalarla ise adeta yüreklere su serpti.

Övgün Ahmet Ercan artçı sarsıntılarla ilgili son durumu “Kuşkularımız büyük oranda düştü. İzlemeyi sürdürüyoruz ancak ivedi büyük deprem kaygısı azalıyor” sözleriyle özetledi. İşte Ercan’ın sosyal medya hesabından bu sabah paylaştığı o mesajlar:

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"Son 4 günlük deprem/depremcik etkinliği(solda), Trakya kolunda yoğun, 28 km’lik kırılma, son 24 saatteki durum: gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor.

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Dün gece çok tedirgin olduk. Uykusuz kalıp yer kabuğundaki değişimleri izledik. Neyse ki, kuşkularımız büyük oranda düştü. İzlemeyi sürdürüyoruz.
Uğurlusu olsun.

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Kırılma işleyişi: sağ yanal atımlı, düşüntü bileşenli. Batıya gittikçe düşüntü biraz artıyor( görüntü Nurcan Özel, Kandilli başkanı).

M6,2’lik deprem gelecek için Jeofizik bağlamında bilimsel çok bilgi sundu.

Kırık boyu yıkımsız, ölümsüz kısaldı, beklenen deprem büyüklüğü az da olsa küçüldü.

Çok kaygılandık, ancak halkımız deprem alıştırması yapmış oldu.

Kaçışma sorunları büyütür, daha dingin, el ele, yardımlaşmalı olacağız.

Kavga, suçlama yok. Bu ülke, İstanbul, bu deniz, bu toplum bizim.

Hukuk, eğitim, ekonomiyi düzeltip, geçim sıkıntısını giderip, sağlam yerde sağlam yapılarda oturacağız, mutlu günlere hep birlikte erişeceğiz.

Sevgi, mutluluk, barış olsun. Günaydın.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan"

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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