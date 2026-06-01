CHP’de imza trafiği hızlandı: Özel cephesi ilk günden eşiği geçti

CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları sürerken Özgür Özel cephesinden olağanüstü kurultay hamlesi geldi. Sabah saatlerinde başlatılan imza sürecinde kısa sürede kritik eşik aşıldı. Aktarılan son bilgilere göre olağanüstü kurultay çağrısı için toplanan imza sayısı 600’e ulaştı.

CHP’DE İMZA SÜRECİ BAŞLADI

CHP’de mahkeme kararı sonrası başlayan tartışmaların ardından parti yönetimi olağanüstü kurultay için harekete geçti. Delegelerden imza toplanmaya başlanırken, ilk imzanın sabah saatlerinde Kayseri’den geldiği belirtildi.

Özgür Özel, kurultay için 550’nin biraz üzerinde imzaya ihtiyaç olduğunu söylemişti. Gün içinde gelen imzalarla bu sayının aşıldığı öğrenildi.

KRİTİK EŞİK İLK GÜNDEN AŞILDI

Son bilgilere göre olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı 600’e ulaştı. Böylece kurultay çağrısı için gerekli eşiğin ilk günden geçildiği ifade edildi.

CHP kulislerinde imza sayısının gün içinde daha da artabileceği, akşam saatlerine kadar 1000’e yaklaşabileceği konuşuluyor.

ÖNCE ÖRGÜTÜN İMZALARI TOPLANIYOR

“Özel, milletvekillerinin henüz imza sürecine dahil olmadığını belirterek, ‘Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız’ dedi.”

GÖZLER BAŞVURU SÜRECİNDE

CHP’de olağanüstü kurultay için kritik eşiğin aşılmasıyla birlikte gözler bundan sonraki resmi başvuru sürecine çevrildi. Özel cephesinin, imzaların tamamlanmasının ardından kurultay için başvuru yapması bekleniyor.