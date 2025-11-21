HABER

Özgür Özel'den ekonomi mesajı: "Siyasetin finansmanını mutlaka şeffaflaştıracağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ekonomiyle ilgili mesajlar verdiği konuşmasında "Planlı, öngörülebilir, üretime dayalı, kamucu ekonomiyi inşa edeceğiz" dedi.

Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

"DEVLETİN KURUMLARINDA İSRAFI SÖKÜP ATACAĞIZ"

Özel konuşmasında şunları ifade etti: "Siyasetin finansmanını mutlaka şeffaflaştıracağız. Devlette şatafata değil, hizmete öncelik vereceğiz. Devletin kurumlarında israfı söküp atacağız. Demokrasi tüm kimliklere ve tüm inançlara saygı gerektirir.

"ALEVİLERE YÖNELİK TARİHİN KARA LEKELERİYLE YÜZLEŞECEĞİZ"

Eşit yurttaşlık hakkını mutlaka güvence altına alacağız. Aleviliğin bir inanç olduğu gerçeğini mutlaka hayata geçirecek, cemevlerine ibadethane statüsü kazandıracağız. Geçmişteki Alevilere yönelik tarihin kara lekeleriyle yüzleşecek, Madımak'ı utanç müzesi haline getirecek, Aleviler için eşit yurttaşlık ilkesini en önemli kazanım olarak tarihimizde olduğu gibi, tarihimizden gelen sorumluluğumuzla önümüzdeki kanun metinlerine ve anayasamıza nakşedeceğiz.

"EMEKSİZ ZENGİNLEŞENLER BU HASTALIĞI TOPLUMA YAYMAKTADIR"

Değerli arkadaşlar, bugün yurttaşlarımızın en yakıcı sorunlarından bir tanesi hiç şüphesiz ekonomidir. Özellikle 2018 sonrasında adaletin çöküşü ve demokrasinin rafa kaldırılması ülkemizi içinden çıkılamayan bir ekonomik buhranın pençesine düşürmüştür. İktidarın sabah kalkıp kimin malına çökeceği, kimi Karun gibi zengin yapacağı belli değildir. Ülkede çalışmanın, işini iyi yapmanın, rahat, kaliteli ürün ve hizmet üretmenin bir anlamı kalmamıştır. Emeksiz zenginleşenler bu hastalığı topluma yaymaktadır. Çaresiz vatandaşlar bahis, kumarla ve mafyatik yapıların içerisine dahil olmakla ve bu tip bir acımasız sarmalın içinden kurtulamamakla, kendi hayatlarını kararttıkları gibi, ailelerine, çevrelerine büyük hüzün ve travmalar yaşatmaktadırlar. Gençler uyuşturucu bataklığına saplanmaktadır. Sadece bir avuç insanın zenginleştiği, geri kalan herkesin sefalete yelken açtığı bu kara düzeni milletimizle birlikte ters yüz etme sorumluluğundayız. Planlı, öngörülebilir, üretime dayalı, kamucu ekonomiyi inşa edeceğiz."

