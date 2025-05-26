Özgür Özel'den ilk yorum geldi! "CHP'yi karıştırmaya çalışıyorlar" Mehmet Şimşek hakkında 'istifa' iddiası...

AK Partililerin en çok takip ettiği, destek aldığı, onların adına her şeyi yapan gazetenin hedefinde bugün Mehmet Şimşek var. Geçen hafta ben vardım, bu hafta Mehmet Şimşek var. Ben zaten Mehmet Şimşek'in istifa istediğini, nereye gideceğini planladığını biliyorum. Yeni Şafak, damadı işaret ediyor. Millet CHP'yi tercih edince enflasyon bitecek.