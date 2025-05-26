HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel'den ilk yorum geldi! "CHP'yi karıştırmaya çalışıyorlar" Mehmet Şimşek hakkında 'istifa' iddiası...

CHP'nin iki kurultayının iptal edilmesi istemiyle açılan davaların ertelenmesine ilişkin Genel Başkan Özgür Özel'den ilk yorum geldi. Özel "Bu duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı duruşmalar. CHP'yi tartıştırıp karıştırmaya çalışıyorlar kendi akıllarınca" ifadelerini kullandı. Özgür Özel ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ses getirecek bir 'istifa' iddiasını dile getirdi.

Özgür Özel'den ilk yorum geldi! "CHP'yi karıştırmaya çalışıyorlar" Mehmet Şimşek hakkında 'istifa' iddiası...

Özgür Özel Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret etti. Özel ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"HSK SEÇİMLERİNDE YAPILANLAR OLACAK İŞ DEĞİL, KABUL EDİLEMEZ"

Özkaya ile görüşmesine ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Ziyaretimizde iki somut ve Türkiye açısından önemli konuyu dile getirdik. Bunlardan biri, HSK seçiminde yapılan Anayasa’ya aykırı usulsüzlüktü. HSK seçimlerinde yapılanlar olacak iş değil, kabul edilemez. Anayasa ihlal ediliyor. AYM'yle alay eden anlayışa bir cevap gerekli.

Ekran görüntüsü 2025-05-26 121748

"CHP'Yİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

  • (CHP kurultaylarının iptali davasının ertelenmesi) Bu duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı duruşmalar. CHP'yi tartıştırıp karıştırmaya çalışıyorlar kendi akıllarınca.

  • (İBB'ye yönelik soruşturmalar) Büyük bir yanlış içindeler, millete şikayet ediyoruz.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK HAKKINDA 'İSTİFA' İDDİASI

  • AK Partililerin en çok takip ettiği, destek aldığı, onların adına her şeyi yapan gazetenin hedefinde bugün Mehmet Şimşek var. Geçen hafta ben vardım, bu hafta Mehmet Şimşek var. Ben zaten Mehmet Şimşek'in istifa istediğini, nereye gideceğini planladığını biliyorum. Yeni Şafak, damadı işaret ediyor. Millet CHP'yi tercih edince enflasyon bitecek.

  • Asgari ücrete ara zam için randevulara başlıyoruz. Ara zam için sendikalara görüşeceğiz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi" Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arif Kocabıyık hakkında karar verildi!Arif Kocabıyık hakkında karar verildi!
Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.