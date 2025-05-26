Özgür Özel'den ilk yorum geldi! "CHP'yi karıştırmaya çalışıyorlar" Mehmet Şimşek hakkında 'istifa' iddiası...

Özgür Özel Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret etti. Özel ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Özkaya ile görüşmesine ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:
(CHP kurultaylarının iptali davasının ertelenmesi) Bu duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı duruşmalar. CHP'yi tartıştırıp karıştırmaya çalışıyorlar kendi akıllarınca.
AK Partililerin en çok takip ettiği, destek aldığı, onların adına her şeyi yapan gazetenin hedefinde bugün Mehmet Şimşek var. Geçen hafta ben vardım, bu hafta Mehmet Şimşek var. Ben zaten Mehmet Şimşek'in istifa istediğini, nereye gideceğini planladığını biliyorum. Yeni Şafak, damadı işaret ediyor. Millet CHP'yi tercih edince enflasyon bitecek.
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