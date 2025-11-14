Özgür Özel'e telkin etmişler: "İmamoğlu ile arana mesafe koy"

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu, "çıkar amaçlı suç örgütü kurucusu ve lideri olmak" ile suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı 3 bin 900 sayfalık iddianame mahkemeye sunulunca gözler CHP'ye çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

"BU BAŞLI BAŞINA BÜYÜK BİR SUÇ"

Özel, konuşmasında iddianameyi gazetelerin eskiden verdiği ansiklopedilere benzetip "Önce fasiküller verildi, şimdi kabı. Yani daha önce parça parça kamuoyuna sızdırılan her şey bu iddianameye eklenmiş. Soruşturmanın gizliliği ihlal edilmiş, bu başlı başına büyük bir suç” dedi.

“KAPATMA DAVASI KONUSUNU BEKLEMİYORDUK”

t24'ten Murat Sabuncu'nun aktardığına göre; “İddianamede beklemediğiniz bir kısım oldu mu?” sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

"Sadece CHP’ye kapatma davası konusu. Bunu gördüğümde hem konunun siyasi olduğunu bu kadar net ortaya koyan bir unsur olması hem de bugünkü iktidarın zamanında kendine karşı yapılan hukuk dışı konuları sayarken başına ne geldiyse CHP’nin de aynı noktalara getirildiğini düşündüm. Ancak elbette bunlar mücadele azmimizi ve ilk sandıkta iktidar olma potansiyelimizi engelleyemeyecek."

Özel, konuşmasında "Saray rejimi şeytan değiştiriyor. Dün Kürtlerdi, bugün CHP" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

“İMAMOĞLU İLE ARANA MESAFE KOY”

Özgür Özel ayrıca, doğrudan olmasa da “kimiler aracılar vasıtasıyla” kendine “İmamoğlu ile arana mesafe koy” önerileri, telkinleri geldiğini söyleyip “Yol ve siyaset arkadaşlığını bırakmayacak” mesajı verdi.