Özgür Özel 'sokak çağrısı' yapmıştı! Bakan Tunç'tan açıklama

İBB'y yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı ortak açıklamada halka sokak çağrısı yapmıştı.

Sokak çağrısına hem MHP lideri Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti. Konuyla ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

"ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE YÖNELİKTİR"

Tunç açıklamasında şunları ifade etti:

"Özel'in sokak çağrısı yapması adli yargılamayı etkilemeye yöneliktir. Özel'in tavrı hukuk devletiyle bağdaşmaz. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Savcıların kararı hakimlerin önüne gelecek. Yargı sokak hareketlerinden etkilenmez. Özel'i sorumlu davranmaya çağırıyoruz."