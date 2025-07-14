Özlem Doğan, 'Boğaziçi Üniversitesi' diye paylaştı! Atatürk'ü hedef alan kare olay oldu... Tepkiler çığ gibi

Eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan açıklamaları büyük tepki toplamış, CHP lideri Özgür Özel "Karşınızda o iğrenç bıyıklarıyla Ahmed Hamdi Çamlı. Yeliz, Yeliz, Yeliz. Türkiye’deki bütün Yelizler’den özür diliyorum. Türkiye’deki Yelizleri görünce Yeliz ama bunu görünce Yelizzz diyoruz." demişti.

GAZETECİ ÖZLEM DOĞAN PAYLAŞTI, OLAY OLDU

Çamlı'nın açıklamalarının yankıları sürerken, Boğaziçi Üniversitesi içerisinde çekildiği kaydedilen bir fotoğraf karesi ve söz konusu kareyi paylaşan Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Özlem Doğan tepki topladı.

ATATÜRK'Ü HEDEF ALAN İFADELER

Sosyal medya hesabından Atatürk'ün ve "Doğ ey güneş erit taştan adamı" yazan fotoğraf karesini paylaşan Doğan'ın gönderisi kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Doğan'ın paylaşımının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getirdi.

"PUTPERESTLERDEN BÜYÜK ALKIŞ TOPLADILAR" DİYE PAYLAŞTI

Tepkilere aldırış etmeyen Doğan'ın bir sonraki paylaşımı da dikkat çekti. Bu kez ODTÜ'deki mezuniyet töreni görüntülerini paylaşan Doğan, şu ifadelere yer verdi:

"ODTÜ mezuniyet töreninde LGBT bayraklarıyla yürüyüş yapan ‘şey’ler, laikçi putperestlerden büyük alkış topladı. ‘Mustafa Kemal’in askerleri olduklarını ifade eden LGBT grup, ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ sloganları atarak dağıldı."