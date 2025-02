Pınar Gültekin cinayeti: Yargıtay, canlı canlı yakarak öldürme 'canavarca' değil demişti! Acılı baba karara tepki gösterdi

2020 yılında Muğla'da yaşanan olayda üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmişti. Cemal Metin Avcı, Gültekin'e şiddet uygulayarak onu bayıltıp ve hemen ardından boğarak cinayeti işlediğini sorgusunda itiraf etmişti. Avcı, genç kızın cesedi daha sonra varile koymuş ve üzerine beton dökmüştü. katil Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı da 4 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından sanık lehine bozuldu. Cinayetle ilgili olarak Yargıtay, 'canavarca değil' diyerek Avcı'nın niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istedi.

"CEZAYI AZALTMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMIŞ"

Verilen bozma kararına tepki gösteren Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, "5'inci yıla giriyoruz neredeyse, mahkememiz devam ediyordu. Maalesef dün akşam çok kötü bir haber aldık, Yargıtay’da 3'e 2 oy ile kararı bozmuşlar. Mertcan Avcı’nın cezası onaylanmış 4 yıl, ama maalesef caninin, cinayeti işleyen kişinin cezasını bozmuşlar. Niyetleri belli. Muğla mahkemesinde böyleydi bizi yargılayan 23 yıl ceza veren mahkemede aynısını yaptı. Ama şerefli hakimler bitmemiş. İzmir’de gereken cevabı verdiler. Gereken cezayı da verdiler Yargıtay bunu bozdu. Biz sonuna kadar hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Böyle olmaması lazım. Bir insan daha nasıl ölsün? Kızı sen diri diri cenin pozisyonuna getiriyorsun, iple bağlıyorsun, varile koyuyorsun, yakıyorsun. Yargıtay, normal bir ölümmüş gibi cezayı azaltmak için elinden geleni yapmış. Biz bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Adli Tıp raporu kararı var. 11 profesörün imzası var bu kararda. Diri diri yakılmış bu kızcağız. Canavarca hisle değil de nasıl? Artık bizim hiçbir güvencemiz kalmadı. Trafikte bile güvencemiz kalmadı. Eğer bu ceza böyleyse, yarın öbür gün trafikte her an için herkes öldürülebilir. Sanki benim kızım dün akşam gözümün önünde varilde diri diri yakıldı. Bu gerçekten çok zorumuza gidiyor. Ama yapacak bir şey yok. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Evlat acısını çeken bütün insanlar beni anlar diye düşünüyorum çünkü benim yüreğim yandı. Bizim ailemiz bitti. Böyle bir karara nasıl vicdanları el verdi? Ben Yargıtay’a sesleniyorum, nasıl böyle bir karar verebilirsiniz? Garabet bir karar bu. Kararı tanımıyorum" dedi.

'HUKUKEN, FİİLEN KABUL EDİLEMEZ'

Yargıtay'ın kararının hukuken ve fiilen kabul edilemez olduğunu söyleyen ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Yargıtayın vermiş olduğu bu karar açıkça hukuku dayanaktan yoksun ve mesnetsiz bir karar. Bize göre bir hukuk garabeti mahiyetinde. Biliyorsunuz, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından bir karar verilmişti. Cemal Metin Avcı ile ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Taraflar bu konuda temyiz başvuru hakkını kullandı. Temyiz yoluna başvurmuştu ve süreç Yargıtay'a taşınmıştı. Bugün itibarı ile basına yansıyan haberlere göre, ki karar karar bize tebliğ edilmedi, biz buna muttali olamadık ama bugün itibarı ile kamuoyuna yansıyan haberlere göre, bu karar sanık lehine bozulmuş. Temelde iki gerekçe ile bozulmuş. Bir, Yargıtay burada bir haksız tahrik uygulanmalı demiş ki, bize göre bu hukuken, fiilen kabul edilemez. Çünkü yargılama esnasında üç defa haksız tahrik savunmasını yaptı sanık Cemal Metin Avcı, cezayı minimize etmek amacıyla. Kurgulanmış, ezberlenmiş bir savunmaydı bu. Üç defa değişti, aşamalarda değişti, çelişkili bir haksız tahrik savunması yapıldı. Nihayetinde delillerle de desteklenmediği için İzmir Bölge Adliye mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi bu savunmaya itibar etmedi. Cezayı minimize etmeye yönelik kurgulanmış ve ezberlenmiş bir savunma dedi. Fakat Yargıtay burada haksız tahrik uygulanmalı diyor. Bize göre bu hukuken ve fiilen kabul edilemez" şeklinde konuştu.

'GEREKÇEDE TAM DA BU ÖRNEKLEME YAPILIYOR'

Gültekin'in ölümünün 'Canavarca his' tanımı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen avukat Epözdemir, "Biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu raporuna göre, maktule Pınar Gültekin diri diri yakılmış. Henüz yaşarken hayatına son verilmiş, canlı canlı yakılmış. TCK 82'nci maddesi bu bir canavarca hisle ve eziyet çektirmek suretiyle kasten öldürmedir diyor. Canavarca hissin tanımı nedir dediğimizde, TCK 82'nci maddesine göre, gerekçede tam da bu örnekleme yapılıyor. Canavarca his, bir kimsenin diri diri, canlı yakılarak katledilmesi neticesinde ortaya çıkan bir nitelikli kasten öldürme halidir deniliyor. Buna rağmen Adli Tıp Kurumu raporuna göre, canavarca hisle yakıldığı yani diri diri yakıldığı sabit olan, üzerine beton dökülmüş bir varil yardımıyla nehre atılmış, bir sanık bakımından, 'Hayır burada canavarca bir his yoktur' diyor Yargıtay. 'Burada nitelikli kasten öldürme yoktur, kasten öldürmenin basit hali söz konusudur' diyor. Böyle bir gerekçe ile bozma kararı verdiği söylendi. Tabii bu karar üçe iki çıkmış. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi Başkan Vekili Osman Atalay ve bu karara muhalif kalmış bir başka üye daha muhalif kalmış, karar oy çokluğu ile çıkmış. Biz bundan sonra, sonuna kadar hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Ceza Muhakemesi Kanunu 380'inci maddesine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde itiraz yetkisinin kullanılması için başvurumuzu yapacağız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu itiraz yetkisini kullanacağını düşünüyoruz ve bu yanlışın Yargıtay Genel Ceza Kurulu'ndan döneceği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

'HUKUKİ MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu kararla sanığın tahliye olacağı tarihin erkene çekildiğini belirten avukat Rezan Epözdemir, "Eğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olsaydı 2050 yılında ancak tahliye olabilecekti. 30 yıl şartla salıverme ve denetimli serbestlikten sonra yatarı söz konusu olacaktı. Ama basit kasten öldürme ve haksız tahrik indirimi uygulanırsa cezası 12 yıldan 18 yıla kadar hapis olabilecek. Alt sınırdan 12 yıl ceza verilirse toplam 7 yıl şartla salıverme ve denetimli serbestlik uygulandıktan sonra yatarı söz konusu olacak. Bu da 2027 Temmuz'da tahliye olması anlamına gelecek. Bu kamu vicdanını da, mağdur aileyi de, Türkiye kamuoyunu da rahatsız edecek bir sonuçtur. Hemen ıslah olmadan, ceza temel prensibi infaz hukukun temel prensibi ıslahken, ıslah ve rehabilite olmadan topluma kazandırılmış olacak. Üst sınırdan verilirse ve bu haliyle karar kesinleşirse 18 yıl hapis cezası alacak, bunun da yatarı 11 yıldır. Şartla salıverme ve denetimli serbestlik uygulandıktan sonra, bu halde de 2031 Temmuz'da tahliye olması söz konusu olacak. Her iki ihtimalde de henüz ıslah olmadan ve rehabilite olmadan toplum içerisine karışmış olacak ki, bu söylediğim gibi hem kamu vicdanını hem adalet algısına halel getirecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Biz sonuna kadar hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Bu karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz yetkisinin kullanılması ile ilgili başvuracağız. Umut ediyoruz adalet tecelli eder, maddi gerçek ortaya çıkar, hakkaniyet tecelli eder ve bu mağduriyet bir an önce giderilir" dedi. (DHA)