Pınar Gültekin davasında muhalefet şerhi konulmuş! 'Bozma' kararı gündem yaratmıştı, detaylara Mynet ulaştı...

MYNET ÖZEL | Muğla'da yaşayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Temmuz 2020'de vahşice öldürülmesine dair açılan davada Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Temyize taşınan karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Oy çokluğuyla alınan kararda Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği" belirtildi.

KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKEN KARAR

Söz konusu karar bir anda kamuoyunda gündem yaratırken; tepkiler de peş peşe geldi. Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Türk yargı tarihine kara harflerle geçecek, gayri insani, gayri hukuki bir karar" olarak nitelerken; söz konusu 'bozma' kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

'BOZMA' KARARINA ŞERH KOYULMUŞ

Türkiye'nin bir kez daha gündemine oturan Pınar Gültekin davasıyla ilgili 'bozma' kararında iki üyenin kara muhalefet şerhi koyduğu ortaya çıktı.

Söz konusu, 'bozma' kararına konulan muhalefet şerhi ve sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazıyla ilgili detaylara ise Mynet ulaştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla ilgili alınan 'bozma' kararına iki üye muhalefet şerhi düşerken; söz konusu şerh metninde Gültekin'in canavarca hisle öldürüldüğü ve bu suçun saikle işlenen suçlardan olduğunun altı çizilirken; haksız tahrik indiriminin uygulanmasının kanunen mümkün olmadığı belirtildi.

"KARAR ONANMASI GEREKİRKEN, BOZULDU"

Yine söz konusu konulan şerh kararında Pınar Gültekin'in nasıl öldürüldüğüne dair ayrıntılı detaylara da yer verilirken; "Vahşi bir yöntem kullanan sanığın, öldürme suçunu canavarca hisle işlediğinin kabul edilmesi gerekmekte olup, verilen ceza doğru olup, kararın onanması gerekirken; kararın bozulmasına karar veren sayın çoğunluğun görüşüne muhalifiz" ifadeleri yer aldı.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ DİLEKÇESİ: 'TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANAMAZ'

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında verilen 'bozma' kararına itiraz eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise itiraz dilekçesinde 'haksız tahrik indiriminin' uygulanmasının doğru olmadığı kanaatine varıldığını belirtti.

Hazırlanan dilekçede, sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanma amacıyla beyanlarda bulunduğunun altı çizilirken; temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmesi istendi.