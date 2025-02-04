HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pınar Gültekin davasında muhalefet şerhi konulmuş! 'Bozma' kararı gündem yaratmıştı, detaylara Mynet ulaştı...

Pınar Gültekin davasında muhalefet şerhi konulmuş! 'Bozma' kararı gündem yaratmıştı, detaylara Mynet ulaştı...

04.02.2025 14:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya yönelik verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Söz konusu karar kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Tepkilerin odağındaki 'bozma' kararına ise iki üyenin muhalefet şerhi koyduğu ortaya çıkarken; söz konusu detaylara Mynet ulaştı.

Pınar Gültekin davasında muhalefet şerhi konulmuş! 'Bozma' kararı gündem yaratmıştı, detaylara Mynet ulaştı...
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL | Muğla'da yaşayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Temmuz 2020'de vahşice öldürülmesine dair açılan davada Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Temyize taşınan karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Oy çokluğuyla alınan kararda Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği" belirtildi.

KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKEN KARAR

Söz konusu karar bir anda kamuoyunda gündem yaratırken; tepkiler de peş peşe geldi. Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Türk yargı tarihine kara harflerle geçecek, gayri insani, gayri hukuki bir karar" olarak nitelerken; söz konusu 'bozma' kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

hfgjfj

'BOZMA' KARARINA ŞERH KOYULMUŞ

Türkiye'nin bir kez daha gündemine oturan Pınar Gültekin davasıyla ilgili 'bozma' kararında iki üyenin kara muhalefet şerhi koyduğu ortaya çıktı.

Söz konusu, 'bozma' kararına konulan muhalefet şerhi ve sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazıyla ilgili detaylara ise Mynet ulaştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla ilgili alınan 'bozma' kararına iki üye muhalefet şerhi düşerken; söz konusu şerh metninde Gültekin'in canavarca hisle öldürüldüğü ve bu suçun saikle işlenen suçlardan olduğunun altı çizilirken; haksız tahrik indiriminin uygulanmasının kanunen mümkün olmadığı belirtildi.

"KARAR ONANMASI GEREKİRKEN, BOZULDU"

Yine söz konusu konulan şerh kararında Pınar Gültekin'in nasıl öldürüldüğüne dair ayrıntılı detaylara da yer verilirken; "Vahşi bir yöntem kullanan sanığın, öldürme suçunu canavarca hisle işlediğinin kabul edilmesi gerekmekte olup, verilen ceza doğru olup, kararın onanması gerekirken; kararın bozulmasına karar veren sayın çoğunluğun görüşüne muhalifiz" ifadeleri yer aldı.

fgdgsdg

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ DİLEKÇESİ: 'TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANAMAZ'

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında verilen 'bozma' kararına itiraz eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise itiraz dilekçesinde 'haksız tahrik indiriminin' uygulanmasının doğru olmadığı kanaatine varıldığını belirtti.

Hazırlanan dilekçede, sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanma amacıyla beyanlarda bulunduğunun altı çizilirken; temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmesi istendi.

İlginizi Çekebilir

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

 Pınar Gültekin ile ilgili o paylaşımlar sonrası harekete geçildi! Rezan Epözdemir: 'Hukuki yollara başvuracağız'

Pınar Gültekin ile ilgili o paylaşımlar sonrası harekete geçildi! Rezan Epözdemir: 'Hukuki yollara başvuracağız'

 Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki!

Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki!
Anahtar Kelimeler:
Pınar Gültekin Yargıtay mahkeme Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kara kartal durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Barcelona'yı yıkmıştı Beşiktaş'a geliyor

Kara kartal durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Barcelona'yı yıkmıştı Beşiktaş'a geliyor

DEM Parti duyurdu: Öcalan tarihi çağrı yapacak

DEM Parti duyurdu: Öcalan tarihi çağrı yapacak

En düşük maaş 113 bin TL! Yüzde 234 zam... Gündem oldu, yanıt geldi 'Karşılığı yok'

En düşük maaş 113 bin TL! Yüzde 234 zam... Gündem oldu, yanıt geldi 'Karşılığı yok'

CHP'li belediye başkanı Gökhan Yüksel hakkında iddianame hazırlandı

CHP'li belediye başkanı Gökhan Yüksel hakkında iddianame hazırlandı

İş merkezinde korkunç olay! Temizlik görevlisi 7. kattan düştü

İş merkezinde korkunç olay! Temizlik görevlisi 7. kattan düştü

Yavaş'ın 'adaylık' çıkışına İmamoğlu'ndan ilk yanıt!

Yavaş'ın 'adaylık' çıkışına İmamoğlu'ndan ilk yanıt!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.