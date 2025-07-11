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PKK'lı grup silahlarını yaktı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kritik eşik geçilmiştir

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terör örgütü üyesi PKK'lı bir grup silahlarını yaktı. Tarihi görüntülerin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Gelinen aşamada terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir" dedi.

PKK'lı grup silahlarını yaktı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kritik eşik geçilmiştir

Terör örgütü üyesi PKK'lı bir grup bugün Süleymaniye'de silahlarını yaktı. Tarihi görüntüler tüm dünyada geniş yankı uyandırırken; AK Parti'den ilk açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda PKK’nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti.

Sn Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ve Sn Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye’nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir.

“Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin “terörsüz bölge” hedefine ulaşmasını sağlayacaktır.

"DEN PARTİ BÜYÜK KATKI SAĞLAMAKTADIR"

DEM Parti’nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis’in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis’teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkesi her şart altında korunmuştur.

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"SÜREÇ KISA ZAMAN İÇİNDE TAMAMLANMALIDIR"

Gelinen aşamada “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır.

Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir.

Terörü “vekâlet savaşları”nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade “terörsüz Türkiye” iradesi ve bunun “terörsüz bölge” anlayışına ilham kaynağı olmasıdır."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk Ömer Çelik ak parti Terörsüz Türkiye
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