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PKK’nın silah yakmasının ardından ilk anket! Hangi parti ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar var...

Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki çekişmenin kafa kafaya sürdüğü görüldü. Ankette dikkat çeken sonuçlar yer alırken PKK’nın silah yakmasının ardından halkın sürece bakışının da nasıl olduğuna ilişkin de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankette bir diğer dikkat çeken sonuç ise MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin oy oranları oldu. İşte gündem yaratacak o anketin detayları…

PKK’nın silah yakmasının ardından ilk anket! Hangi parti ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar var...

Türkiye’de gündem sürekli değişirken yaşanan gelişmeler seçim anketlerine de yansımaya devam ediyor.

AREA Araştırma’nın 17 Temmuz - 21 Temmuz arasında 26 il ve 87 ilçede iki bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği ankette CHP ile AK Parti arasındaki çekişmenin kafa kafaya sürdüğü görüldü. Ancak ankette son seçimde yüzde 3 bandında oy olan İYİ Parti’nin yüzde 7.6 oy oranına ulaştığının görülmesi dikkat çekti.

Aytunç Erkin bugün Nefes Gazetesi’ndeki köşesinde AREA Araştırma’nın anketine ilişkin çarpıcı sonuçlar paylaştı.

KAFA KAFAYA TAKİP

Bugün seçim olsa oy dağılımı şöyle:

CHP yüzde 30.8, AK Parti yüzde 30.1, DEM yüzde 10.9, MHP yüzde 8, İYİ Parti 7.6, Zafer Partisi yüzde 4.1, Anahtar Parti yüzde 2.7, TİP yüzde 2.5, YRP yüzde 1.6, diğer yüzde 1.8.

İYİ PARTİ'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Anket sonuçlarında milliyetçi tabanda görülen oy değişimi ise gündem yarattı. MHP’de oy kaybı olduğu görülürken, diğer milliyetçi partilerin oy oranında artış görüldü. Ankete göre MHP yüzde 8 bandına gerilerken, son yerel seçimde yüzde 3 bandında olan İYİ Parti’nin anket sonuçlarında yüzde 7.6 oy oranına ulaşması dikkat çekti. İYİ Parti’yi Zafer Partisi yüzde 4.1 ve Anahtar Parti de yüzde 2.7 ile takip etti.

PKK’nın silah yakmasının ardından ilk anket! Hangi parti ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar var... 1

PEKİ “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİYLE İLGİLİ KANAAT NE?

  • ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili kanaati olumlu olanların oranı yüzde 58.3, olumsuz olanların oranı yüzde 34. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 7.7.

  • PKK’nın silah yakma görüntülerini olumlu karşılayanların oranı yüzde 55.6, olumsuz karşılayanların oranı yüzde 38. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 6.4.

  • PKK’yla mücadelede; demokratik müzakereler yoluyla sürdürülmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 52.1, askeri müdahaleyle sürdürülmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 36.9. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 11.0.

PKK’nın silah yakmasının ardından ilk anket! Hangi parti ne kadar oy alıyor? Sürpriz sonuçlar var... 2

  • ‘Terörsüz Türkiye’ süreci için; “ülkenin dış siyasetteki dengeleri gözetilerek atılmış önemli bir adımdır” görüşüne katılanların oranı yüzde 53.9, katılmayanların oranı yüzde 40.9, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 5.2.
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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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