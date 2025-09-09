HABER

Polis katili işte böyle yetişmiş! Babasının sosyal medya paylaşımları ağızları açık bıraktı: Ağzında ölü kuş, elinde oyuncak silah...

İzmir'de polis merkezinde adeta katliam yapan lise öğrencisi E.B.'nin babasının sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. 16 yaşındaki E.B.'nin saldırıda kullandığı pompalı tüfeği, babasının 10 yıl önce aldığı öğrenilmişti. Babanın 10 yıl önceki paylaşımlarında, yaklaşık 5 yaşında olan E.B.'nin ağzında ölü kuşlarla, elinde oyuncak silahla fotoğrafları olduğu görüldü.

Hazar Gönüllü

Türkiye dün İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisi şehit edip birçok kişiyi yaralayan hain saldırının faili E.B'yi konuşuyor. E.B.'nin 10 yıl öncesine ait fotoğrafları olaya bambaşka bir boyut kattı.

2 POLİSİMİZİ POMPALI TÜFEKLE ŞEHİT ETTİ

16 yaşındaki E.B, dün sabah 09.00 sularında Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açmış, saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı.

Polis katili işte böyle yetişmiş! Babasının sosyal medya paylaşımları ağızları açık bıraktı: Ağzında ölü kuş, elinde oyuncak silah... 1

TÜFEĞİ 10 YIL ÖNCE BABASI ALMIŞ

Saldırının gerçekleştirildiği polis merkezine gelip inceleme yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.

Polis katili işte böyle yetişmiş! Babasının sosyal medya paylaşımları ağızları açık bıraktı: Ağzında ölü kuş, elinde oyuncak silah... 2

Elban saldırgan hakkında "Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok." bilgilerini vermişti.

ANNESİ, BABASI, ARKADAŞLARI GÖZALTINDA

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında önce saldırganın babası N.B., annesi A.B., 2 arkadaşı ve İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alınmıştı. Saldırganla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 21 kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 27’ye çıktı.

Polis katili işte böyle yetişmiş! Babasının sosyal medya paylaşımları ağızları açık bıraktı: Ağzında ölü kuş, elinde oyuncak silah... 3

BABA: NORMALDE PISIRIK BİR ÇOCUKTU

E.B.'nin babasının dün anlattıkları gündem olmuştu. Gerçek Gündem'den gazeteci Seyhan Avşar'a konuşan baba "Kim ister ki evladının böyle bir bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Kafa kesme videoları izliyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi" demişti.

Polis katili işte böyle yetişmiş! Babasının sosyal medya paylaşımları ağızları açık bıraktı: Ağzında ölü kuş, elinde oyuncak silah... 4

10 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIMLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Babasının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ise saldırganın nasıl yetiştiğine ilişkin ipuçlarını gözler önüne serdi. Bir paylaşımında oğlunun elinde ve ağzında ölü sığırcık kuşları görülen fotoğrafta "Bugün av iyiydi maşallah" notu yer alıyor. Paylaşıma gelen yorumlarda babanın uyarıldığı görülüyor.

Polis katili işte böyle yetişmiş! Babasının sosyal medya paylaşımları ağızları açık bıraktı: Ağzında ölü kuş, elinde oyuncak silah... 5

Bir başka paylaşımda ise yaklaşık 5 yaşında olan E.B.'nin elinde oyuncak silah bulunuyor.

Polis katili işte böyle yetişmiş! Babasının sosyal medya paylaşımları ağızları açık bıraktı: Ağzında ölü kuş, elinde oyuncak silah... 6

Babanın diğer sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

Polis katili işte böyle yetişmiş! Babasının sosyal medya paylaşımları ağızları açık bıraktı: Ağzında ölü kuş, elinde oyuncak silah... 7

