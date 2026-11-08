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Polonya’nın göbeğindeki katliamda korkunç detay! Evdeki cesetlerin kimlikleri belli oldu

Dün Polonya'nın göbeğinde 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi yaralayarak katliam yapan saldırganın evinde bulunan cesetlerin kimlikleri belli oldu. Evdeki üç cansız bedenin saldırganın annesine, babasına ve kardeşine ait olduğu belirlendi. Öte yandan yaralılar arasında 5 farklı ülkeden turistlerin olduğu ortaya çıktı.

Polonya’nın göbeğindeki katliamda korkunç detay! Evdeki cesetlerin kimlikleri belli oldu

Polonya'nın en işlek ve turistik noktalarından Rynek Glowny Meydanı dün kana bulandı. Michal O. adlı saldırgan silahlı saldırıda toplam 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi yaraladı. Saldırı ve saldırgana ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Polonya’nın göbeğindeki katliamda korkunç detay! Evdeki cesetlerin kimlikleri belli oldu 1

EVDEKİ CESETLER AİLESİNE AİT ÇIKTI

Saldırının ardından şüphelinin ailesinin yaşadığı evde yapılan aramada 3 kişinin cesedi bulunmuştu. Polonya Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Andrzej Fijolek yaptığı açıklamada, Ostrowiec Switokrzyski kentindeki evde bulunan cesetlerin Michal O.’nun annesine, babasına ve 21 yaşındaki kız kardeşine ait olduğunun belirlendiğini bildirdi.

YARALILAR ARASINDA BEŞ ÜLKEDEN VATANDAŞLAR VAR

Malopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Katarzyna Cislo, bu sabah yaptığı açıklamada, saldırganın da aralarında bulunduğu 16 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Cislo, bu kişiler arasında iki polisin de bulunduğunu söyledi. Cislo ayrıca, yaralılardan 5’inin Avusturya, Almanya, Portekiz, Rusya ve İngiltere vatandaşı turistler olduğunu kaydetti.

Polonya’nın göbeğindeki katliamda korkunç detay! Evdeki cesetlerin kimlikleri belli oldu 2

NE OLMUŞTU?

Polonya’nın güneyindeki Krakow kentinin en işlek ve turistik noktalarından Rynek Glowny Meydanı’nda, dün yerel saatle 15.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmişti. Bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Polis tarafından vurularak yakalanan saldırgan Michal O., hastanede ameliyata alınmıştı. Durumunun ağır olduğu bildirilen saldırganın silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı iki silah olduğu açıklanmıştı. Saldırganın babasının da silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı 11 silah olduğu, her ikisinin de daha önce polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilmişti. Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski ise 24 yaşındaki Polonya vatandaşı saldırganın aşırı sağ ideolojilere hayranlık duyduğunu belirtmişti.

Polonya’nın göbeğindeki katliamda korkunç detay! Evdeki cesetlerin kimlikleri belli oldu 3

YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ülkede iki günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

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Polonya’nın göbeğindeki katliamda korkunç detay! Evdeki cesetlerin kimlikleri belli oldu 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Polonya silahlı saldırı
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