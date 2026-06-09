Rahmi Koç’un fıkrasına gülen Binali Yıldırım sessizliğini bozdu: “Ne dediğini anlamamıştım”

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un İzmir’deki bir hastane açılışında anlattığı ve tepkilere yol açan fıkra etrafındaki tartışma devam ediyor. Söz konusu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken eski Başbakan Binali Yıldırım’ın da fıkraya gülmesi eleştirilerin odağına yerleşmişti.

BİNALİ YILDIRIM'DAN GÜNLER SONRA İLK AÇIKLAMA

Sessizliğini bozan Yıldırım’ın, yakın çevresine yaptığı değerlendirmede fıkranın içeriğini anlamadığını söylediği aktarıldı.

“ÇEVREDEKİLER GÜLÜNCE BEN DE NEZAKET GEREĞİ GÜLDÜM”

Haberler'in aktardığına göre; Yıldırım, tepkilere neden olan görüntülere ilişkin, “Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm. Kürt vatandaşlarımıza yapılan bir saygısızlığa asla göz yummam” dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rahmi Koç’un açılış sırasında anlattığı fıkra, kadınlar ve etnik kimlik üzerinden aşağılayıcı ifadeler içerdiği belirtilerek tepkileri beraberinde getirmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Koç’un sözlerine ilişkin “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçlaması kapsamında resen soruşturma başlatmıştı.

RAHMİ KOÇ ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Rahmi Koç da bir açıklama yaparak özür dilemişti. Koç açıklamasında, “Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim” ifadelerini kullanmıştı.