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Ramazan ayında En'am Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.02.2025 16:23
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Kur'an’da bulunan dua ve surelerin okunması, gündelik yaşamdayken huzur bulmayı sağlayan ve bizleri kötülüklerden koruyan bir ibadettir. Ayrıca güzel duygular veren, imanı güçlendiren ve bizleri koruyan surelerin anlamlarını ve faziletlerini bilmek de son derece önemlidir. Bu surelerden birisi de En'am Suresi'dir. Peki, ramazan ayında En'am Suresi okumanın fazileti nedir?

Ramazan ayında En'am Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

En'am Suresi'nde işlenen konulardan biri Allah’ın tek olduğuna işaret eden tevhid inancının vurgulanmasıdır. Bununla birlikte kişilerin sahip olduğu batıl inançlardan bahsedilir. Temel ahlaki kurallar anlatılır. Surede peygamberlik, Hz. İbrahim’in verdiği tevhid inancını yayma mücadelesi, Kur'an’ın tek gerçek rehber oluşu ve ahiret yaşamının da gerçek oluşu konu edilmektedir. Ayrıca En'am Suresi'nin bazı ayetlerinde Arap toplumlarının kurban ettikleri bazı hayvanlar ve geleneklerin kınanması anlatılır. Surenin ismi de buradan gelmiştir.

Kur'an içerisinde yer alan En'am Suresi bir delil suresi olarak nitelenir ve “Suretü-l Hucce” ismini almaktadır. En'am Suresi Kur'an'da 6. sırada yer alan bir suredir ve iniş sırası 55. sıradır. Bu sure hakkında merak edilen konulardan biri de ramazan ayında okumanın faziletleridir.

Ramazan ayında En'am Suresi okumanın fazileti nedir?

Müslümanlar için mübarek olan Ramazan ayında İslam'ın temel ihtiyaçlarından biri olan tevhid inancına vurgu yapıldığı En'am Suresi'nin okunması oldukça faziletlidir. Allah ramazan ayında En'am Suresi’ni okuyan kişinin imanını güçlendirir. Kişiyi düşmüş olduğu sıkıntıların içerisinden çıkararak işlemiş olduğu günahları affeder. Ramazan ayında En'am Suresi'ni okuyan kişilere kullarının bile bilmediği daha nice mükafatlar verir. Oldukça değer verilen sureler arasında yer alan En'am Suresi ile kişilerin imanı güçlenir. Mübarek Ramazan ayının bereketi ile birlikte bereketine bereket eklenir.

Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere; bir kişi sabah namazını cemaat ile beraber kılarsa ardından En'am Suresi'nde yer alan ilk 3 ayeti okursa, Allah o kişi için yetmiş bin meleği görevlendirir ve bu meleklerin kıyamet gününe kadar o kişi için istiğfar edeceğine inanılmaktadır.

Bir diğer hadis-i şerifte; En'am Suresi'ni okurken arada dünyaya ait hiçbir kelam etmezse okuyan kişi için geçmiş olan tüm günahlarının affedileceği bildirilmiştir.

Başka bir hadis-i şerifte; iyi bir amaçla 2 rekat kılınan namazda, Fatiha Suresi'nin ardından En'am Suresi'ni okuyan kişinin her türlü beladan, kötülükten ve tehlikeden korunacağı bildirilmiştir.

Yine bir hadis-i şerifte; gün içerisinde gündüz ya da gece bu sureyi okuyan kişiler için 70 bin meleğin kendisine istiğfar edeceği ve o kişi için meleklerin Allah’tan af dileyecekleri belirtilmiştir.

En'am Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

En'am Suresi Müslüman her kişinin istediği zaman okuyabileceği oldukça faziletli ve değeri büyük olan surelerden biridir. En'am Suresi'nin 1 gün içerisinde sabah ya da akşam fark etmeksizin okuyan kişinin Allah tarafından gönderilen melekler ile korunacağı bildirilmiştir.

Diğer surelerde olduğu gibi bu sure için de ne zaman okunması gerektiği belirtilmediğinden her an okunabilir. Mübarek cuma günü, Ramazan ayı gibi oldukça kıymetli olan bu zamanlarda okunması daha da faziletlidir. En'am Suresi'nin okunması konusunda bir mekan belirtilmemiş olup necis sayılan tuvalet, banyo gibi alanlar dışındaki her yerde Enam Suresi okunabilir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in belirttiği üzere oldukça faziletli olan En'am Suresi İslam dini için önemli bir suredir. Allah’ın rızasını kazanmak için okunur. En'am Suresi'nin okunması durumunda ve bilhassa verdiği mesajların, alınacak öğütlerin yaşam içerisinde uygulanması ile çok büyük faziletler müjdelenir.

Bu sure duaların ve dileklerin de kabul olunması için okunabilir. Yanlış düşünce ve inançlardan kurtulabilmek, hastalıklardan kurtulabilmek, rızkın bereketlenmesini isteyen kişiler tarafından En'am Suresi okunabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan kuran
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