Ramazan ayında Kafirun Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Kafirun Suresi Arapça "kul ya eyyühel kafirun" sözcükleriyle kafirlere hitap eder şekilde başlamaktadır. İnancı güçlendirmeye vesile olan bu surenin maddi ve manevi faziletleri de oldukça fazladır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kafirun Suresinin içerisinde manevi açıdan önemli sırlar bulunması bir yana faziletleri de çok olan bir suredir. Kafirun Suresi okumanın bilinen en önemli faydası imanı koruması ve kişiyi şirke düşmekten uzaklaştırmasıdır.

Ramazan ayında Kafirun Suresi okumanın fazileti nedir?

Kafirun Suresinin Mekke döneminde indirildiği düşünülmektedir. Kafirun Suresinin Maun ile Fil Sureleri arasında indirildiği rivayet edilmektedir. Sure 6 ayetten oluşurken, iniş sırası olarak 18, Kur'an'da ise 109. sırada yer almaktadır. Kısa surelerden biri olarak ezberlemesi de kolaydır.

Kafirun Suresi Ramazan ayında okunması tavsiye edilen sureler arasında bulunmaktadır. Genellikle namaz esnasında da okunan bir sure olduğu için birçok insan tarafından bilinen bir suredir.

Bu sure içerisinde Müslümanların şirke düşmesini önlemekte faydalı olan faziletler yer almaktadır. Kafurun suresini okumak Kur'an'ın 1/4'ünü okumaya denk tutulmaktadır. Bu nedenle Ramazan ayı süresince sıklıkla okunması gereken surelerden biridir.

Rızk ve bolluk isteyenlerin, inancının güçlenmesini ve hayırlı evlat isteyenlerin her gün Kafirun suresini okuması önerilir. Manevi ve maddi açıdan güçlenmek isteyenlerin de bu sureyi devamlı olarak okuması gerekmektedir.

Bununla birlikte kötülüklerden zarar görmemek ve Allah'a sığınmak için de okunan surelerden biridir.

Gün içerisinde gece ve gündüz Müslümanların şirke düşmemeleri için sıklıkla okuması gereken bir sure olarak öne çıkar. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde uyumadan hemen önce Kafirun Suresi okumanın kişileri şirkten koruyacağını buyurmuştur.

Özellikle gece yatmadan okunan Kafirun Suresi kişilerin bereketlenmesi ve rızkının açılmasını sağlar. Surenin İslamiyet’te manevi açıdan son derece değerli görülmesi sebebiyle sabah akşam bol bol okunması tavsiye edilir.

Ramazan ayı Müslümanlığa inanan bireylerin oruç tuttuğu, kötü işlerden uzak durduğu mübarek bir aydır. Bu nedenle Kafirun Suresinin ramazan boyunca okunması, okuyan kişilerin şirkten uzak durmasını ve maneviyatlarının kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Bu açıdan bakıldığında bilhassa ramazan ayı gibi mübarek bir dönemde Kafirun Suresinin okunması oldukça önemlidir.

İnanan kişiler diğer ibadetlerinden arta kalan zamanlarda sıklıkla bu sureyi okumalıdır. Sürekli olarak Kafirun Suresi okuyan kişi ölürken de Müslüman olarak ölecektir.

Çocuklara öğretilen bu surenin sürekli olarak okunması onları hayırlı evlatlar olmasını destekleyecektir.

Her gün en az 200 defa bu sureyi okuyan kişilere Hızır (a.s) yol gösterecektir.

Kafirun Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Kafirun Suresinin özellikle gece uykuya dalmadan önce okunması oldukça hayırlı olarak görülür. Bu sureyi okuyanlar, Kur'an-ı Kerim'in çeyreğini okumuş derecesinde olurlar.

Bu sure bütün kötülerden ve kötülüklerden Allah'a sığınmak amacı ile okunabildiğinden gece okunması son derece faziletlidir. Bir kişi Kafirun Suresini okuduktan sonra ölürse o kişi Müslüman olarak ölür denmektedir.

Allah'a yakın hissetmek, günah işlemekten ve şirkten uzak durmak isteyen Müslümanların bu sureyi her gün okuması tavsiye edilmektedir. Kafirun Suresi namazlarda da okunabilen bir sure olarak geçer. Dolayısıyla çoğunlukla ezberde tutulan surelerden biridir. Günlük yaşam içerisinde herhangi bir iş yaparken okunması, surenin faziletlerini artırır. Bu açıdan düşünüldüğünde Müslümanlar istedikleri her saat ve zaman bu sureyi okuyabilirler.