Sakarya Belediyesi Ramazan boyunca ücretsiz taze iftar yemeği verecek

Sakarya Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, bu yıl da Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere ve yardıma muhtaç vatandaşlara el uzatacak.

HER GÜN TAZE YEMEK VERİLECEK

Ramazan ayında bu yardımlarını daha da genişleterek, aşevinde her gün özenle hazırlanan yemeklerin yüzlerce aileye ulaşmasını sağlayacak. Aşevi, adeta bir üretim tesisi gibi çalışarak, günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan yemek pişirme mesaisini gece yarısına kadar sürdürecek. Günlük olarak büyük bir özenle hazırlanan yemekler, Sakarya’nın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde dağıtılacak.

SIKI DENETİM UYGULANACAK

Ramazan boyunca yemeklerin her gün taze ve hijyenik bir şekilde hazırlanması için çalışmalar sıkı bir şekilde denetlenecek. Gıda mühendislerinin gözetiminde üretilen yemekler, aynı gün içinde iftar vakti öncesinde ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaşacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından dört farklı araçla gerçekleştirilen dağıtım, her gün belirli bir düzen içinde yapılacak ve her vatandaşın iftar sofrasının bereketi Sakarya’nın farklı noktalarına taşınacak. Ayrıca, yemeklerin hijyenik bir şekilde paketlenmesi, kalite kontrolünün en üst düzeyde tutulması, büyük bir titizlikle sağlanacak.

YAŞLILARIN, ENGELLİLERİN SOFRALARINA KONUK OLACAK

Sakarya'da yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin yanına giden yemekler, Ramazan ayında da kimsesizlerin, yaşlıların, engellilerin ve kendi yemeğini hazırlayamayan vatandaşların sofralarına konuk olacak. Aşevi’nin çalışma düzeni, Ramazan’ın anlam ve önemine uygun bir şekilde halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde şekillendirildi. Belediye, bu yardım faaliyetlerinin yanı sıra, üniversite öğrencilerine yönelik de özel bir etkinlik düzenleyecek.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ İFTAR ÇADIRI BİN 300 ÖĞRENCİYE İFTAR VERECEK

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen üniversite kampüsündeki iftar çadırı, bu yıl da bin 300 öğrenciye iftar verecek. Kampüs Camii içinde kurulan iftar çadırı, öğrencilere Ramazan’ın bereketini ve manevi huzurunu yaşatacak. Öğrenciler, bu özel iftar organizasyonunda bir araya gelerek, birlikte oruç açmanın ve dayanışmanın keyfini çıkaracaklar.

