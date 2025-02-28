HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sakarya Belediyesi Ramazan boyunca ücretsiz taze iftar yemeği verecek

Sakarya Belediyesi Ramazan boyunca ücretsiz taze iftar yemeği verecek

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.02.2025 16:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçireceği projelerle şehrin dört bir yanındaki vatandaşların yanında olacak. Ramazan ayına uygun olarak, belediye bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, her gün büyük bir titizlikle hazırlanan yemekleri, yüzlerce hanenin iftar sofralarına ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışacak. Detaylar haberimizde...

Sakarya Belediyesi Ramazan boyunca ücretsiz taze iftar yemeği verecek

Sakarya Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, bu yıl da Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere ve yardıma muhtaç vatandaşlara el uzatacak.

HER GÜN TAZE YEMEK VERİLECEK

Ramazan ayında bu yardımlarını daha da genişleterek, aşevinde her gün özenle hazırlanan yemeklerin yüzlerce aileye ulaşmasını sağlayacak. Aşevi, adeta bir üretim tesisi gibi çalışarak, günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan yemek pişirme mesaisini gece yarısına kadar sürdürecek. Günlük olarak büyük bir özenle hazırlanan yemekler, Sakarya’nın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde dağıtılacak.

AW402427_01

SIKI DENETİM UYGULANACAK

Ramazan boyunca yemeklerin her gün taze ve hijyenik bir şekilde hazırlanması için çalışmalar sıkı bir şekilde denetlenecek. Gıda mühendislerinin gözetiminde üretilen yemekler, aynı gün içinde iftar vakti öncesinde ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaşacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından dört farklı araçla gerçekleştirilen dağıtım, her gün belirli bir düzen içinde yapılacak ve her vatandaşın iftar sofrasının bereketi Sakarya’nın farklı noktalarına taşınacak. Ayrıca, yemeklerin hijyenik bir şekilde paketlenmesi, kalite kontrolünün en üst düzeyde tutulması, büyük bir titizlikle sağlanacak.

YAŞLILARIN, ENGELLİLERİN SOFRALARINA KONUK OLACAK

Sakarya'da yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin yanına giden yemekler, Ramazan ayında da kimsesizlerin, yaşlıların, engellilerin ve kendi yemeğini hazırlayamayan vatandaşların sofralarına konuk olacak. Aşevi’nin çalışma düzeni, Ramazan’ın anlam ve önemine uygun bir şekilde halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde şekillendirildi. Belediye, bu yardım faaliyetlerinin yanı sıra, üniversite öğrencilerine yönelik de özel bir etkinlik düzenleyecek.

AW402427_03

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ İFTAR ÇADIRI BİN 300 ÖĞRENCİYE İFTAR VERECEK

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen üniversite kampüsündeki iftar çadırı, bu yıl da bin 300 öğrenciye iftar verecek. Kampüs Camii içinde kurulan iftar çadırı, öğrencilere Ramazan’ın bereketini ve manevi huzurunu yaşatacak. Öğrenciler, bu özel iftar organizasyonunda bir araya gelerek, birlikte oruç açmanın ve dayanışmanın keyfini çıkaracaklar.

AW402427_02

(İHA)

ramazan banner

İzmir'de korkutan depremİzmir'de korkutan deprem
En uzun oruç o gün tutulacak! Saat farkı dikkat çektiEn uzun oruç o gün tutulacak! Saat farkı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Oruç Sakarya Ramazan iftar menüleri iftar vakti ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan

İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Dünya Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor!

Dünya Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor!

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

PARTNER
Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.