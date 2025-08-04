HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı

Türkiye'de son günlerin en çok konuşulan konusu sahte diploma skandalı oldu. Yüzlerce kişi için sahte diploma düzenlenmesi ve bu sahte diplomalarla kişisel çıkarlar elde edilmesi kamuoyunun tepkisini çekti. Olaylarda adı geçen Buruç Özbey ise sosyal medya üzerinden sahte diploma düzeneğinin kendisini nasıl mağdur ettiğini yazdı.

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı
Ufuk Dağ

Para karşılığı sahte diplomaların düzenlenmesi ve bu diplomalarla terfi ve statü kazanılması son günlerin en dikkat çeken konusu. Sosyal medyada kendine geniş yer bulan skandalla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Olaylarda adı geçen Buruç Özbey isimli kullanıcı skandalla ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı 1

"DAVADA ADI GEÇMİYOR"

Mağdur olmasına rağmen linç edildiğini vurgulayan Özbey, dava dosyalarında kendi bilgileriyle sahte diploma alan şahsın isminin geçmemesinin ise altına çizdi.

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı 2

"Sahte diploma olaylarında adım geçiyor" diyen Buruç Özbey sosyal medyada şu ifadeleri kullandı;

Olayın aslı, 2022 yılında YTÜ makine mühendisliği bölümü ile 7. senem dolduğu için ilişiğim kesildi. Benim okul bilgilerim üzerinde değişiklik yapılarak Hakan Tekin adlı bir şahsa diploma çıkarılmaya çalışılmış.

Bu şahsın ismini nereden biliyorum? Çünkü e-devlet üzerinden okulla ilgili transkriptimde Hakan Tekin ismi başka bir okul numarasıyla fakat benim T.C. kimlik numaram ve doğum tarihimle birlikte duruyor.

YÖK dosyaya merkezi yatay geçiş (üniversite sınavı sonucu ile yapılan yatay geçiş) hakkımı kullanmadan önceki puanımı(0,64) yollamış. Bu yüzden olmalı benle ilgili kısımda bölüm adı yazmıyor.

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı 3

Ne hikmetse dava dosyalarında Hakan Tekin ismi yer almıyor. Bilgileri kullanılarak mağdur edilen ben kamuoyu tarafından linç ediliyorum. 2022 yılı temmuz ayındaki aftan, 2022 yılı eylül ayında ilişiğim kesildi diye yararlanamadım.

Kaç yıldır öğrenci affını bekleyip kalan birkaç dersimi verip mezun olma hayallerimi bu şahıslar bu çete elimden almışken , bir de adımızı her yerde paylaşıp karalıyorlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 yıllık eğitimin kısa yollu bedeli 50 bin TL! Fiyatlar diploma türüne göre değişiyor: "Bizi ihbar etme olasılıkları yok; belgeler resmi görünümlü" 4 yıllık eğitimin kısa yollu bedeli 50 bin TL! Fiyatlar diploma türüne göre değişiyor: "Bizi ihbar etme olasılıkları yok; belgeler resmi görünümlü"
Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma! Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Klordan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldıKlordan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
4 siyasi partiye mali denetim! Aralarında İYİ Parti de var4 siyasi partiye mali denetim! Aralarında İYİ Parti de var
Anahtar Kelimeler:
dava mağdur Sahte diploma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı!

4 yıllık eğitim için 50 bin TL yetiyor! "Bizi ihbar edemezler"

4 yıllık eğitim için 50 bin TL yetiyor! "Bizi ihbar edemezler"

Kira artış oranı belli oldu

Kira artış oranı belli oldu

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı

Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma!

Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma!

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.