Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı

Para karşılığı sahte diplomaların düzenlenmesi ve bu diplomalarla terfi ve statü kazanılması son günlerin en dikkat çeken konusu. Sosyal medyada kendine geniş yer bulan skandalla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Olaylarda adı geçen Buruç Özbey isimli kullanıcı skandalla ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"DAVADA ADI GEÇMİYOR"

Mağdur olmasına rağmen linç edildiğini vurgulayan Özbey, dava dosyalarında kendi bilgileriyle sahte diploma alan şahsın isminin geçmemesinin ise altına çizdi.

"Sahte diploma olaylarında adım geçiyor" diyen Buruç Özbey sosyal medyada şu ifadeleri kullandı;

Olayın aslı, 2022 yılında YTÜ makine mühendisliği bölümü ile 7. senem dolduğu için ilişiğim kesildi. Benim okul bilgilerim üzerinde değişiklik yapılarak Hakan Tekin adlı bir şahsa diploma çıkarılmaya çalışılmış.

Bu şahsın ismini nereden biliyorum? Çünkü e-devlet üzerinden okulla ilgili transkriptimde Hakan Tekin ismi başka bir okul numarasıyla fakat benim T.C. kimlik numaram ve doğum tarihimle birlikte duruyor.

YÖK dosyaya merkezi yatay geçiş (üniversite sınavı sonucu ile yapılan yatay geçiş) hakkımı kullanmadan önceki puanımı(0,64) yollamış. Bu yüzden olmalı benle ilgili kısımda bölüm adı yazmıyor.

Ne hikmetse dava dosyalarında Hakan Tekin ismi yer almıyor. Bilgileri kullanılarak mağdur edilen ben kamuoyu tarafından linç ediliyorum. 2022 yılı temmuz ayındaki aftan, 2022 yılı eylül ayında ilişiğim kesildi diye yararlanamadım.

Kaç yıldır öğrenci affını bekleyip kalan birkaç dersimi verip mezun olma hayallerimi bu şahıslar bu çete elimden almışken , bir de adımızı her yerde paylaşıp karalıyorlar.