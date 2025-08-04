HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

4 yıllık eğitimin kısa yollu bedeli 50 bin TL! Fiyatlar diploma türüne göre değişiyor: "Bizi ihbar etme olasılıkları yok; belgeler resmi görünümlü"

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Diplomaları düzenleyen çeteden bir üye, akılalmaz süreci ayrıntılarıyla itiraf etti. Buna göre diplomaları düzenleyen çeteye başvuranların motivasyonu ya terfi almak, ya egosunu tatmin etmek ya da statü elde etmek. En çok sahte diploma talep edilen okulları da açıklayan çete üyesinin anlattığına göre diploma türüne göre fiyatlar değişiyor: Resmi görünümlü bir lisans diplomasının bedeli 50 bin TL imiş!

4 yıllık eğitimin kısa yollu bedeli 50 bin TL! Fiyatlar diploma türüne göre değişiyor: "Bizi ihbar etme olasılıkları yok; belgeler resmi görünümlü"

Çete üyeleri, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalıyor ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üretiyordu. Bu yolla yüzlerce kişiye sahte diploma sağlandı. II. Abdülhamit'in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu da sanıklar arasında, Ankara'nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi de... Skandal öyle büyüdü ki parasını ödediği halde sahte diplomasını alamayanlar internette mağduriyet yaşadıklarını belirterek şikayette bulunuyor. Çete üyesinin anlattıkları ise akıl alır gibi değil!

ÇETE ÜYESİ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: DİPLOMADAN FAZLASINI HAZIRLADIK; HAKİM, SAVCI KİMLİKLERİ...

İsmini gizli tutarak Cumhuriyet'e konuşan bir sahte diploma çetesi üyesi, diplomanın ötesine geçen sahtecilik ağını anlattı. Yedi yıldır bu işin içinde olduğunu belirten çete üyesi, sadece diploma değil; sahte hâkim, savcı, asker ve polis kimlikleri, basın kartı hatta hamilelik belgeleri, ultrason raporları ve engelli sağlık raporları hazırladıklarını söyledi.

4 yıllık eğitimin kısa yollu bedeli 50 bin TL! Fiyatlar diploma türüne göre değişiyor: "Bizi ihbar etme olasılıkları yok; belgeler resmi görünümlü" 1

"KİMİ TERFİ İSTİYOR, KİMİ EGO TATMİNİ"

Çete üyesi, “Genelde 23 ile 48 yaş arasındaki kişiler bize talepte bulunuyor. Yani aktif iş hayatının içindeki insanlar... Kimi terfi etmek istiyor, kimi statü için, kimisi ise ego tatmini için bu yola başvuruyor” dedi.

İŞTE EN ÇOK SAHTE BELGE TALEP EDİLEN OKULLAR

Sahte belgelerin hangi okullardan düzenlendiği sorulduğunda ise Anadolu Üniversitesi’nin en çok talep edilen yer olduğunu söyledi. Çete üyesi, onu sırasıyla Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin izlediğini aktardı.

4 yıllık eğitimin kısa yollu bedeli 50 bin TL! Fiyatlar diploma türüne göre değişiyor: "Bizi ihbar etme olasılıkları yok; belgeler resmi görünümlü" 2

"LİSANS DİPLOMASI 50 BİN LİRA! RESMİ GÖRÜME SAHİP"

“Sahte diploma almak kaç gün sürüyor ve ücreti ne kadar” sorularına ise çete üyesi, diploma türüne göre fiyatların değiştiğini belirterek “Lisans diploması 50 bin TL, önlisans 40 bin TL, lise diploması 25 bin TL, ilköğretim ise 15 bin TL” dedi. Belgelerin resmi görünüme sahip olduğunu ve “sistemde doğrulama yapılabildiğini” de iddia eden çete üyesi, işlem süresinin beş günü geçmediğini söyledi.

4 yıllık eğitimin kısa yollu bedeli 50 bin TL! Fiyatlar diploma türüne göre değişiyor: "Bizi ihbar etme olasılıkları yok; belgeler resmi görünümlü" 3

"BİZDEN DİPLOMA ALAN BİRİSİNİN BİZİ İHBAR ETME OLASILIĞI YOK"

Çete üyesi, “Yasalarla başınızı derde sokma ihtimali sizi korkutmuyor mu” sorumuza “Öncelikle, bizden diploma alan birisinin bizi ihbar etme olasılığı yok. Ayrıca bizden belge alacak kişinin kontrollerimizden geçmesi gerekiyor. Polis, asker, hâkim olması durumunda işlem yapmıyoruz” yanıtını verdi.

KAYIHAN OSMANOĞLU’NUN MEZUNİYET KAYDI İPTAL

65 kişinin yer aldığı iddianamede Osmanlı Hanedanı mensubu, II. Abdülhamid'in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da olduğu ortaya çıkmıştı. Osmanoğlu’nun, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte bir mezuniyet yaptığı tespit edildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in bildirdiğine göre; Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi.

4 yıllık eğitimin kısa yollu bedeli 50 bin TL! Fiyatlar diploma türüne göre değişiyor: "Bizi ihbar etme olasılıkları yok; belgeler resmi görünümlü" 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diploması sahte! Sloganları ortaya çıktı... Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal Diploması sahte! Sloganları ortaya çıktı... Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

4 yıllık eğitimin kısa yollu bedeli 50 bin TL! Fiyatlar diploma türüne göre değişiyor: "Bizi ihbar etme olasılıkları yok; belgeler resmi görünümlü" 5

Yapılan soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Başsavcılık tarafından, aralarında Y.B, Z.K, M.Y, A.A, G.C.G, K.K. ve Y.A.Ç'nin de bulunduğu 65 sanık hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" gibi suçlardan, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma! Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma!
Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı
Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Klordan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldıKlordan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
4 siyasi partiye mali denetim! Aralarında İYİ Parti de var4 siyasi partiye mali denetim! Aralarında İYİ Parti de var
Anahtar Kelimeler:
II. Abdülhamid diploma imza lisans sahte ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı!

4 yıllık eğitim için 50 bin TL yetiyor! "Bizi ihbar edemezler"

4 yıllık eğitim için 50 bin TL yetiyor! "Bizi ihbar edemezler"

Kira artış oranı belli oldu

Kira artış oranı belli oldu

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı

Sahte diploma olaylarında adı geçen kişi konuştu! Akılalmaz düzeneği tek tek anlattı

Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma!

Türkiye'nin konuştuğu skandal: Sahte diploma!

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.