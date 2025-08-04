4 yıllık eğitimin kısa yollu bedeli 50 bin TL! Fiyatlar diploma türüne göre değişiyor: "Bizi ihbar etme olasılıkları yok; belgeler resmi görünümlü"

Çete üyeleri, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalıyor ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üretiyordu. Bu yolla yüzlerce kişiye sahte diploma sağlandı. II. Abdülhamit'in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu da sanıklar arasında, Ankara'nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi de... Skandal öyle büyüdü ki parasını ödediği halde sahte diplomasını alamayanlar internette mağduriyet yaşadıklarını belirterek şikayette bulunuyor. Çete üyesinin anlattıkları ise akıl alır gibi değil!

ÇETE ÜYESİ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: DİPLOMADAN FAZLASINI HAZIRLADIK; HAKİM, SAVCI KİMLİKLERİ...

İsmini gizli tutarak Cumhuriyet'e konuşan bir sahte diploma çetesi üyesi, diplomanın ötesine geçen sahtecilik ağını anlattı. Yedi yıldır bu işin içinde olduğunu belirten çete üyesi, sadece diploma değil; sahte hâkim, savcı, asker ve polis kimlikleri, basın kartı hatta hamilelik belgeleri, ultrason raporları ve engelli sağlık raporları hazırladıklarını söyledi.

"KİMİ TERFİ İSTİYOR, KİMİ EGO TATMİNİ"

Çete üyesi, “Genelde 23 ile 48 yaş arasındaki kişiler bize talepte bulunuyor. Yani aktif iş hayatının içindeki insanlar... Kimi terfi etmek istiyor, kimi statü için, kimisi ise ego tatmini için bu yola başvuruyor” dedi.

İŞTE EN ÇOK SAHTE BELGE TALEP EDİLEN OKULLAR

Sahte belgelerin hangi okullardan düzenlendiği sorulduğunda ise Anadolu Üniversitesi’nin en çok talep edilen yer olduğunu söyledi. Çete üyesi, onu sırasıyla Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin izlediğini aktardı.

"LİSANS DİPLOMASI 50 BİN LİRA! RESMİ GÖRÜME SAHİP"

“Sahte diploma almak kaç gün sürüyor ve ücreti ne kadar” sorularına ise çete üyesi, diploma türüne göre fiyatların değiştiğini belirterek “Lisans diploması 50 bin TL, önlisans 40 bin TL, lise diploması 25 bin TL, ilköğretim ise 15 bin TL” dedi. Belgelerin resmi görünüme sahip olduğunu ve “sistemde doğrulama yapılabildiğini” de iddia eden çete üyesi, işlem süresinin beş günü geçmediğini söyledi.

"BİZDEN DİPLOMA ALAN BİRİSİNİN BİZİ İHBAR ETME OLASILIĞI YOK"

Çete üyesi, “Yasalarla başınızı derde sokma ihtimali sizi korkutmuyor mu” sorumuza “Öncelikle, bizden diploma alan birisinin bizi ihbar etme olasılığı yok. Ayrıca bizden belge alacak kişinin kontrollerimizden geçmesi gerekiyor. Polis, asker, hâkim olması durumunda işlem yapmıyoruz” yanıtını verdi.

KAYIHAN OSMANOĞLU’NUN MEZUNİYET KAYDI İPTAL

65 kişinin yer aldığı iddianamede Osmanlı Hanedanı mensubu, II. Abdülhamid'in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da olduğu ortaya çıkmıştı. Osmanoğlu’nun, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte bir mezuniyet yaptığı tespit edildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in bildirdiğine göre; Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Başsavcılık tarafından, aralarında Y.B, Z.K, M.Y, A.A, G.C.G, K.K. ve Y.A.Ç'nin de bulunduğu 65 sanık hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" gibi suçlardan, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.