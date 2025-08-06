Sahte diploma skandalında yeni boyut! Sınavlara 'Joker Yakup' girmiş, onlarca kişi akademisyen olmuş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza soruşturması, Türkiye'deki eğitim ve kamu sistemini sarsmaya devam ediyor Üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına üretilen sahte e-imzalarla, çeşitli kamu kurumlarına izinsiz erişim sağlanarak usulsüz işlemler yapıldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler, olayın boyutunun daha da geniş olduğunu ortaya koyuyor.

ÇETENİN LİDERİ: ZİYA

İddianamede yer alan bilgilere göre, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu'nun organize ettiği yapıda, sahte diploma, ehliyet ve diğer mesleki yeterlilik belgeleri düzenlendiği belirlendi.



İddianamede çete lideri olarak gösterilen Ziya Kadiroğlu

SINAVLARA 'JOKER YAKUP' GİRMİŞ

Ancak skandal, sahte belgelerle sınırlı kalmıyor. Çetenin, çok iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olan ve 'Joker Yakup' olarak bilinen bir kişiyi, 2006-2010 yılları arasında başkalarının yerine çeşitli sınavlara soktuğu da iddianamede yer alıyor.

Bu durum, çetenin sadece belge sahteciliğiyle değil, aynı zamanda sınav yolsuzluğuyla da bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Soruşturma kapsamında, Ziya Kadiroğlu'nun liderliğindeki çetenin, 270'e yakın sahte e-imza ürettiği belirlendi. Bu e-imzalarla, kamu kurumlarında personel atamaları, terfiler ve diğer önemli kararlarda usulsüzlük yapıldığı düşünülüyor. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturma halen devam ediyor. Yetkililer, sahte e-imza kullanımının kamu kurumlarındaki güvenilirliği zedelediğini ve bu tür suçlarla mücadelede kararlı olduklarını vurguluyor.

'Joker Yakup'un kimliği ve hangi sınavlara girdiğiyle ilgili detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak bu bilginin iddianameye girmesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.