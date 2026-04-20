Şanlıurfa'nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde"

Şanlıurfa’nın mutfak mirasını dünyaya tanıtma hedefiyle düzenlenen “Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adaylığı Lansmanı”, Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Programda, Şanlıurfa’nın binlerce yıllık gastronomi kültürü, özel bir menü ve güçlü bir anlatı eşliğinde davetlilere sunuldu.

Şanlıurfa'nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adaylığı Lansmanı” Tersane İstanbul’da düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, lansmanda yaptığı konuşmada, “Halil İbrahim Sofrası’nın bereketini dünyaya duyurmaya hazırız. Şanlıurfa artık sadece geçmişiyle değil, geleceğe dönük vizyonuyla dünya mutfağının kalbinde!” dedi.

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 1

Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar başta olmak üzere Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, Harran Üniversitesi Rektörü Prof Mehmet Tahir Güllüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, Gastronomi, Kültür, Sanat ve Turizm Enstitüsü (IGCAT)Türkiye temsilcisi Ufuk Keşoğlu, çok sayıda bürokrat, akademisyen ve gastronomi dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 2

GECEDE GASTRONOMİ VE KÜLTÜR BULUŞTU

Etkinlik, Şanlıurfa mutfağının özgün tatları davetlilerle buluşturuldu. Ardından sahne alan Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Vox Humanis Grubu, müzik ve tatlı sunumuyla geceye duygusal bir atmosfer kattı. Tanıtım filminin gösterimi sonrası başlayan programda, şefler Gökhan Çilak ve Efe Çetin menünün “insanlığın sofra yolculuğu” teması üzerine kurgulandığını anlattı.

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 3

Altı aşamalı özel menü; “Buğdayın Sesi”, “Toplamak”, “Öğütmek”, “Közlemek”, “Paylaşmak” ve “Hatırlamak” başlıklarıyla sunularak Şanlıurfa’nın tarihsel ve kültürel derinliğini gastronomi üzerinden aktardı.

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 4

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, programda yaptığı konuşmasında kentin tarihsel ve kültürel zenginliğine geniş yer verdi. Bu organizasyonun yalnızca bir yemek etkinliği olmadığını vurgulayan Başka Gülpınar, “Bu akşam burada sadece bir yemek programında değil; insanlık tarihinin en kadim sofralarından birinin etrafında buluşmuş bulunuyoruz.

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 5

Şanlıurfa, dünya coğrafyasında kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilemeyen en eski şehirlerden biridir. Yapılan her arkeolojik kazı, bu şehrin tarihini daha da geriye götürüyor” dedi.

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 6

Yaklaşık 12 bin yıl önce bu topraklarda insanlık tarihini değiştiren büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Gülpınar, tarımın ve üretimin medeniyetin temelini oluşturduğunu ifade ederek, “Buğdayın ilk kez ehlileştirildiği bu coğrafyada, küçük bir tohum sadece bir ürün değil, bir medeniyetin başlangıcı olmuştur. Göbeklitepe ve Karahantepe gibi alanlar yalnızca geçmişi değil, bugünün sofra kültürünü de anlamamızı sağlar” diye kaydetti.

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 7

BAŞKAN GÜLPINAR: “GASTRONOMİ BİR LEZZET DEĞİL, HAFIZA MESELESİDİR”

Şanlıurfa mutfağının yalnızca yemek çeşitliliğiyle değil, taşıdığı anlamla da öne çıktığını belirten Gülpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 8

“Şanlıurfa’da gastronomi bir lezzet meselesi değil, bir hafıza meselesidir. Bu mutfağı özel kılan; toprakla kurduğu bağ, üretimle ilişkisi ve paylaşma kültürüdür. ‘Halil İbrahim Sofrası’ anlayışı, bu şehrin sadece yemek değil, aynı zamanda bir gönül kültürü ürettiğinin göstergesidir.”

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 9

“HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI BİR GASTRONOMİ MODELİ”

2029 Dünya Gastronomi Bölgesi adaylığının bir unvan arayışından çok daha fazlası olduğunu ifade eden Gülpınar, projenin temel hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 10

“Bu adaylık, mutfağımızı paketleyip sunmak değil; çiftçiyi, ata tohumunu ve geleneksel üretimi güçlendirme iradesidir. Gastronomiyi üretimden sofraya uzanan bütüncül bir değer zinciri olarak ele alıyoruz. Turizmin sadece merkezde değil, kırsalda da etkili olmasını ve yerel yaşamla birlikte büyümesini hedefliyoruz.”

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 11

Gülpınar, Şanlıurfa’nın tarih, tarım, müzik ve gastronomi alanlarında güçlü bir kimliğe sahip olduğunu vurgulayarak, kentin artık sadece geçmişiyle değil, geleceğe dönük vizyonuyla da dünyaya anlatılacağını belirtti.

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 12

VALİ GÜL: “ŞANLIURFA, İNSANLIK TARİHİNİN EN KADİM SOFRALARINDAN BİRİ”

İstanbul Valisi Davut Gül de, Şanlıurfa’nın eşsiz lezzetlerinin dünya ile buluşması için önemli bir adım atıldığını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 13

GECE “HAFIZA” TEMASIYLA TAMAMLANDI

Program, final tabağı “Hatırlamak” ile sona ererken, emeği geçen şefler ve ekip sahneye davet edilerek teşekkür plaketi takdim edildi.
Şanlıurfa’nın gastronomi yolculuğunu uluslararası platforma taşıma hedefiyle gerçekleştirilen lansman, kentin kültürel mirasını güçlü bir vizyonla dünyaya sunma iradesini ortaya koydu.

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 14

Şanlıurfa nın mutfak mirası tanıtıldı! Belediye Başkanı Gülpınar: "Şanlıurfa dünya mutfağının kalbinde" 15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | 7,4 büyüklüğünde deprem! Japonya fena sallandı; tsunami uyarısıSon dakika | 7,4 büyüklüğünde deprem! Japonya fena sallandı; tsunami uyarısı
Ankara'da yabancı uyruklu kadınlara tuzak! Garson diye getirip direk dansı yaptırdılarAnkara'da yabancı uyruklu kadınlara tuzak! Garson diye getirip direk dansı yaptırdılar

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Mehmet Kasım Gülpınar
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

Diğer Haberler

Ankara'da yabancı uyruklu kadınlara tuzak! Garson diye getirip direk dansı yaptırdılar

Ankara'da yabancı uyruklu kadınlara tuzak! Garson diye getirip direk dansı yaptırdılar

Savcı rüşvet teklifini anbean kaydetti! Odaya 'çok zengin olacağız' diyerek girmiş

Savcı rüşvet teklifini anbean kaydetti! Odaya 'çok zengin olacağız' diyerek girmiş

Türkiye'den 4 köy dünya turizm sahnesinde! Bakan Ersoy: "Yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşıyoruz"

Türkiye'den 4 köy dünya turizm sahnesinde

Ankara'da fabrika yangını! Gökyüzünü dumanlar kapladı

Ankara'da fabrika yangını! Gökyüzünü dumanlar kapladı

Eskişehir'de Ayşe Ünlüce için soruşturma izni talebi! Suçlama ne?

Eskişehir'de Ayşe Ünlüce için soruşturma izni talebi!

SON DAKİKA | Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı kararı

CHP'li belediyeye 2. dalga operasyon!

