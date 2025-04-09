Saraçhane'de 301 genç tutuklanmıştı! Sosyal medyadan duyurdu: "Tahliye yolu açıldı"

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Saraçhane'de gösteriler düzenlenmişti. Gösteriler kapsamında 301 genç tutuklanmıştı. Gençlerin tahliye edilmesiyle ilgili peş peşe açıklamalar gelmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAHİP ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında "Şimdi de bir yandan gençleri sokağa çağırıyor, kışkırtıyor, küfür ettiriyor, polise saldırtıyorsunuz, sonra utanmadan timsah gözyaşları döküyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz, kullandırtmayacağız. Gençleri yolsuzluklarınıza paravan yapmanıza müsaade etmeyiz." ifadelerini

kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ: "ADLİ KONTROL UYGULANABİLİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün “Tutuklama tedbirdir adli kontrol uygulanabilir” demişti.

"GENÇLERE TAHLİYE YOLU AÇILDI"

Gazeteci Fatih Atik sosyal medyadan "Mahir Polat’a ev hapsi kararı sonrası cezaevindeki gençlere tahliye yolu açıldı.

Üzgün ailelerine sevinçli bir haber vermiş olalım. İlk duruşma ya da itirazda tahliye olurlar" dedi.

🔴 Gençlere tahliye yolda



Mahir Polat’a ev hapsi kararı sonrası cezaevindeki gençlere tahliye yolu açıldı.

Üzgün ailelerine sevinçli bir haber vermiş olalım.

İlk duruşma ya da itirazda tahliye olurlar. — fatih atik (@atikfatih1) April 9, 2025