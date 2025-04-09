Saraçhane'de 301 genç tutuklanmıştı! Sosyal medyadan duyurdu: "Tahliye yolu açıldı"

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Saraçhane'de gösteriler düzenlenmişti. Gösteriler kapsamında 301 genç tutuklanmıştı. Gençlerin tahliye edilmesiyle ilgili peş peşe açıklamalar gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında "Şimdi de bir yandan gençleri sokağa çağırıyor, kışkırtıyor, küfür ettiriyor, polise saldırtıyorsunuz, sonra utanmadan timsah gözyaşları döküyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz, kullandırtmayacağız. Gençleri yolsuzluklarınıza paravan yapmanıza müsaade etmeyiz." ifadelerini
kullanmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün “Tutuklama tedbirdir adli kontrol uygulanabilir” demişti.
Gazeteci Fatih Atik sosyal medyadan "Mahir Polat’a ev hapsi kararı sonrası cezaevindeki gençlere tahliye yolu açıldı.
Üzgün ailelerine sevinçli bir haber vermiş olalım. İlk duruşma ya da itirazda tahliye olurlar" dedi.
🔴 Gençlere tahliye yolda— fatih atik (@atikfatih1) April 9, 2025
Mahir Polat’a ev hapsi kararı sonrası cezaevindeki gençlere tahliye yolu açıldı.
Üzgün ailelerine sevinçli bir haber vermiş olalım.
İlk duruşma ya da itirazda tahliye olurlar.
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