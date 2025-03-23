Saraçhane'de polise asitli saldırı! Çevik kuvvet polisi yaralandı, üniforması eridi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan olaylarda 4. gün geride kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun adliyedeki ifadesi sona ererken; aynı dakikalarda İBB binasındaki Saraçhane'deki göstericilerle polis karşı karşıya geldi.

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

Bir çevik kuvvet polisinin üzerine isabet eden asitli saldırı sonrası, polis memuru hafif yaralanırken; üniformasının ise bazı yerlerinin eridiği görüldü.

SARAÇHANE'DEKİ GERGİNLİK SÜRÜYOR

İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de göstericilerin bekleyişi sürerken; eylemciler ile polis zaman zaman karşı karşıya geliyor.