HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Saraçhane'de polise asitli saldırı! Çevik kuvvet polisi yaralandı, üniforması eridi

Saraçhane'de polise asitli saldırı! Çevik kuvvet polisi yaralandı, üniforması eridi

23.03.2025 03:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemine oturan Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrası tansiyon neredeyse hiç düşmüyor. İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de göstericiler ile polis karşı karşıya gelirken; çıkan olaylar sırasında polise asitli saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonrası bir polis memuru hafif yaralanırken; üniformasının ise bazı yerlerinin eridiği görüldü.

Saraçhane'de polise asitli saldırı! Çevik kuvvet polisi yaralandı, üniforması eridi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan olaylarda 4. gün geride kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun adliyedeki ifadesi sona ererken; aynı dakikalarda İBB binasındaki Saraçhane'deki göstericilerle polis karşı karşıya geldi.

fsdfsg

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

Bir çevik kuvvet polisinin üzerine isabet eden asitli saldırı sonrası, polis memuru hafif yaralanırken; üniformasının ise bazı yerlerinin eridiği görüldü.

hgfjfgjfjk

SARAÇHANE'DEKİ GERGİNLİK SÜRÜYOR

İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de göstericilerin bekleyişi sürerken; eylemciler ile polis zaman zaman karşı karşıya geliyor.

fafafag

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin gözü Çağlayan’da! İmamoğlu kararı bekleniyor

Türkiye’nin gözü Çağlayan’da! İmamoğlu kararı bekleniyor

 Yer: Saraçhane! Polise saldırıp küfürler yağdırdılar

Yer: Saraçhane! Polise saldırıp küfürler yağdırdılar

 Ankara'da 'İmamoğlu' protestosu!

Ankara'da 'İmamoğlu' protestosu!

İmamoğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı

İmamoğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
İmamoğlu’nun en yakınlarından biriydi: Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiİmamoğlu’nun en yakınlarından biriydi: Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 323 şüpheli gözaltına alındıBakan Yerlikaya duyurdu! 323 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
polis asit saldırısı ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı sonrası Şevket Çoruh'tan yanıt geldi!

Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı sonrası Şevket Çoruh'tan yanıt geldi!

Özel meydan okudu: “Eğer mevcut kötülük devam ederse..."

Özel meydan okudu: “Eğer mevcut kötülük devam ederse..."

SON DAKİKA: İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

SON DAKİKA: İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur..."

Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur..."

Mansur Yavaş'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu! Gençler için harekete geçti

Mansur Yavaş'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu! Gençler için harekete geçti

Muharrem İnce Saraçhane'de... "Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş adaylarız" diyerek kararını açıkladı

Muharrem İnce Saraçhane'de... "Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş adaylarız" diyerek kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.