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Saraçhane'de takibe alındı! IDF ile fotoğrafı ortaya çıkan ABD vatandaşı için harekete geçildi: Yanındaki arkadaşı da gözaltına alındı

25.03.2025 13:27
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saraçhane'de günlerdir protestolar gerçekleşiyor. Protestocular arasında yer alan ve sosyal medyadan yayın yapan ABD vatandaşı Michael Anthony Ganoe ve Romanya vatandaşı arkadaşı sınır dışı edildi.

Saraçhane'de takibe alındı! IDF ile fotoğrafı ortaya çıkan ABD vatandaşı için harekete geçildi: Yanındaki arkadaşı da gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek için Saraçhane'de izinsiz toplanan grubun içerisindeki Michael Anthony Ganoe'yi takibe aldı.

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'IDF' VE 'ROMANYA' DETAYI

Türkiye'ye 20 Mart'ta girdiği anlaşılan şahsın daha önce Romanya'daki gösterilere katıldığını ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile fotoğraflarının bulunduğunu belirleyen ekipler, Ganoe ve yanındaki Romanya vatandaşı Daniel Aleksander Loktus'ı gözaltına aldı.

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"SERBEST GAZETECİYİM"

Ganoe'nin, emniyetteki ifadesinde "Serbest gazeteciyim. Yanımda kalan arkadaşımla Romanya'daki protestolarda tanıştım. Kazancımı, sosyal medyada yaptığım haberlerden elde ediyorum." dediği öğrenildi.

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İKİSİ DE SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ve Loktus, "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçunu işledikleri gerekçesiyle sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP saraçhane
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